«Ренова» Виктора Вексельберга получила финансовую поддержку от правительства

Группа «Ренова» Виктора Вексельбера, который попал под санкции США, неделю назад получила финансовую поддержку от правительства, сообщил «Интерфаксу» исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов.

«Вексельбергу уже поддержка была оказана, неделю назад. По суммам мне просто не хотелось бы просто говорить», — сказал он.

На вопрос, может ли «Ренова» получить дополнительную поддержку, Силуанов ответил, что «всё обсуждается». Он добавил, что в правительстве прорабатываются вопросы поддержки, в том числе кредитной, и другим компаниям.

«Вопрос в первую очередь компаний, подпавших под санкции, — Rusal, "ГАЗа" — рассматривается вопрос кредитной поддержки за счёт банка, который создан государством, "Промсвязьбанка"», — сказал Силуанов.

Госгарантии по этим кредитам не предусмотрены. Суммы, по его словам, обсуждаются, детали он раскрыть отказался.

«Это такие частные дела, частные компании. В любом случае, банк будет предоставлять ликвидность на общих основаниях», — отметил он.

Силуанов добавил, что правительство не рассматривает возможность выкупить доли в компаниях En+ и Rusal Олега Дерипаски, которые также попали под санкции.

Напомним, в середине апреля The Bell сообщал, что Вексельберг пожаловался премьер-министру Дмитрию Медведеву на последствия санкций для своего бизнеса и предупредил, что его предприятия могут прекратить работать в Европе. В начале мая группа «Ренова» направила в правительство список мер поддержки своих активов. В нём оказалось рефинансирование кредитов на 820 миллионов евро, а также запрет на импорт газированной и минеральной воды.