«Ренова» запросила широкий спектр мер поддержки правительства из-за санкций

Группа компаний «Ренова», вместе со своим владельцем Виктором Вексельбергом в начале апреля попавшая в санкционный список США, направила в правительство предложения с обширным списком мер поддержки для своих активов, пишет «Коммерсантъ».

В частности, «Ренова» просит рефинансировать в госбанках долг перед западными банками на 820 млн евро под залог 26,5% акций «РусАла» без привязки к рыночной стоимости акций алюминиевой компании, а также помощи в рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 млрд рублей (субсидирование ставок и госгарантии), если на эти компании распространят «вторичные санкции» и они не смогут обслуживать долги. Кроме того, предлагается разрешить близкому «Ренове» «Меткомбанку» кредитовать компании группы без учёта норматива по риску на связанных заёмщиков.

Также «Ренова» просит содействия и преференций в получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов, и предоставления различных таможенных льгот, отмечает «Коммерсантъ». К ним, например, относятся заградительные ввозные пошлины для конкурентов новочебоксарского «Химпрома» и нулевые - на сырьё для комбината, заградительные пошлины на энергооборудование конкурентов «Уральского турбинного завода».

Кроме того, «Ренова» предлагает ввести полный запрет импорта напитков и воды для поддержки входящего в состав группы «Байкал холдинга». Наконец, в тарифы аэропортов под управлением холдинга «Аэропорты регионов» предложено внести «премию за риск инвестирования» в компании под санкциями в 5%.

На случай отказа Siemens и GE от сервисных обязательств перед «Т Плюс» «Ренова» предлагает освободить свой энергохолдинг от штрафов за непоставку мощности. Для совместного предприятия «Реновы» с «Роснано» в области солнечной энергетики «Хевел» предлагается реструктуризация долга перед госкомпанией на десять лет с трёхлетними каникулами и снижением ставки.

Для «Уральского турбинного завода», входящего в холдинг «РОТЕК», «Ренова» просит гарантировать контракты на оборудование - например, на «силовой остров» для мусоросжигательных ТЭС «Ростеха», турбины для атомных ледоколов, две паровые турбины для Амурской ТЭС ГЭХ, турбины для Кубы, Ирана и Индии. Среди потенциальных мер поддержки «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» - контракты с «Ростехом», «Роснано» и «Росатомом», поставки в Гохран, на Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы, а также заградительные пошлины на экспорт лома и отходов с драгметаллами.