Вексельберг рассказал Медведеву о проблемах из-за санкций США

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг 17 апреля на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым пожаловался на последствия санкций США для своего бизнеса, со ссылкой на близких к участникам встречи собеседников пишет The Bell.

По словам источников издания, Вексельберг сообщил о возможности прекращения работы предприятий в Европе, требовании снизить долю в зарубежных компаниях, чтобы она была меньше контрольного пакета и таким образом не попадала под действие санкций, резком удорожании кредитов, а также заморозке банковских счетов. Собеседники The Bell назвали в качестве одной из трудностей Вексельберга маржин-коллы по кредитам, которые были привлечены под залог акций также попавшего под санкции США «Русала», на общую сумму до миллиарда долларов. В «Ренове» на запрос издания не ответили.

Напомним, Вексельберг, а также основной владелец «Русала» Олег Дерипаска в начале апреля были включены в санкционный список США, запрещающий американским гражданам и компаниям любые транзакции с ними и замораживающий их визы и активы на американской территории. РБК ранее сообщал, что из-за санкций Вексельберг не смог продать золотодобывающую компанию «Золото Камчатки», так как компания-покупатель перед IPO испугалась реакции инвесторов на покупку «токсичного» актива. «Ренова» также не получила около 127 миллионов швейцарских франков от компаний Sulzer и Oerlikon из-за их нежелания попадать под вторичные санкции США, которые Вашингтон пригрозил ввести в отношении любых структур в мире, совершающих значительные сделки с попавшими под ограничения компаниями.

18 апреля руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин допустил «временную национализацию» «Русала», то есть покупку властями части акций компании. По его словам, подобные схемы в случае кризисов в компаниях использовали в Европе и США.