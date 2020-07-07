Ремонтировать Южный подъезд к Нижнему Тагилу почти за 90 млн рублей будет скандально известный «Уралстроймонтаж»

Приводить в порядок Южный подъезд к городу будет тагильская компания «Уралстроймонтаж», которой в 2019 году было предъявлено множество претензий из-за плохого ремонта улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Организация победила на торгах, понизив начальную стоимость заключения контракта со 104,3 млн рублей до 88,1 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Другими участниками электронного аукциона стали: «Промстройдекор», «УБТ-Сервис», «Строймеханизация», «Белоярская строймеханизация».

УСМ должен будет привести в нормативное состояние покрытие на проезжей части, укрепить обочины, позаботиться об остановочных площадках для пассажиров общественного транспорта и дорожной разметке. Также необходимо восстановить водоотводные канавы. Работы будут вестись на территориях Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Их необходимо завершить до 22 августа 2022 года.

Напомним, в начале сентября прошлого года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев распорядился расторгнуть контракты с «Уралстроймонтажом» из-за угрозы провала работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Тагиле: компания допустила множество нарушений при ремонте улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской, срывая сроки работ. После угрозы разрыва контрактов подрядчик ускорил работы, однако не улучшил их качество, из-за чего не смог сдать дорогу на улице Крымской с первого раза.