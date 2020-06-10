Ремонтировать улицу Береговую-Ударную в Нижнем Тагиле будет компания «АэродромДорСтрой»

Тагильская организация ООО «АэродромДорСтрой» стала подрядчиком для ремонта улицы Береговой-Ударной в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как и в прошлый раз, компания выступила единственным участником торгов (запроса цен) и её заявку признали соответствующей всем необходимым требованиям. Сумма контракта составила почти 29,5 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, размещённой на сайте госзакупок, подрядчик должен будет установить систему видеонаблюдения на объекте на время ремонтных работ. Также возле дороги необходимо сделать информационные щиты с символикой нацпроекта БКАД. Предполагается, что завершены все работы будут до 25 сентября этого года.

Кроме Береговой-Ударной, «АэродромДорСтрой» должен будет отремонтировать дорожные участки на улицах Кулибина, Красногвардейской, Дружинина, Черных, Шевченко, Пожарского и Матросова. На объектах установят информационные щиты с брендбуком нацпроекта БКАД. За эти работы МУП «Тагилдорстрой» заплатит субподрядчику 137,5 млн рублей.

В этом году в Нижнем Тагиле, напомним, планируется сделать по БКАД 22 улицы за 626,1 млн рублей. Генподрядчиком на их ремонт стало муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, за которые отвечает МУП, — 29,7 км, площадь — 422 тысячи квадратных метров. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли, кроме «УБТ-Сервиса», ООО «АэродромДорСтрой» (приведёт в порядок 8 улиц) и «Капиталстрой» (сделает 2 улицы).