На ремонт улицы вдоль Тагильского пруда потратят в рамках нацпроекта БКАД почти 30 млн рублей

МУП «Тагилдорстрой» ищет компанию-подрядчика для ремонта улицы Береговая-Ударная, которая проходит вдоль Тагильского пруда и Лисьей горы. Улицу будут делать в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За работы муниципальное предприятие готово заплатить почти 29,5 млн рублей. Победителя торгов определят в середине июня.

Согласно конкурсной документации, размещённой на сайте госзакупок, подрядчик должен будет установить систему видеонаблюдения на объекте на время ремонтных работ. Также возле дороги необходимо сделать информационные щиты с символикой нацпроекта БКАД. Предполагается, что завершены все работы будут до 25 сентября этого года.

В июне также будет определён подрядчик для ремонта улицы Чайковского (от улицы Свердлова до улицы Ильича) за 12,6 млн рублей. Изначально планировалось, что дорогу сделают в 2021 году. Но министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков во время рабочего визита в Нижний Тагил на прошлой неделе сообщил, что Нижний Тагил получит в этом году ещё 124 млн рублей на ремонт улиц в рамках нацпроекта БКАД. Сейчас уточняется список дорог, которые сделают в 2020, а не 2021 году.

Ещё около 30 млн рублей Нижний Тагил в этом году получит на обустройство улиц, связанное с организацией безопасного дорожного движения: установку новых светофоров, создание пешеходных переходов.

В этом году в Нижнем Тагиле, напомним, планируется сделать по БКАД 22 улицы за 626,1 млн рублей. Генподрядчиком на их ремонт стало муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, за которые отвечает МУП, — 29,7 км, площадь — 422 тысячи квадратных метров. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли, кроме «УБТ-Сервиса», ООО «АэродромДорСтрой» (приведёт в порядок 7 улиц) и «Капиталстрой» (сделает 2 улицы).