Нижний Тагил получит дополнительно 124 млн рублей на ремонт улиц в рамках нацпроекта БКАД

Нижний Тагил получит в этом году ещё 124 млн рублей на ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сегодня, 26 мая, сообщил во время рабочего визита в Нижний Тагил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Вероятность получения денежных средств, по словам чиновника, составляет 99 из 100 процентов.

«Тагильская команда показала хороший темп работ и большую исполнительскую дисциплину, — отметил Василий Старков. — В 2019 году она зашла в национальный проект с низкого старта и ни разу не дрогнула, не подвела. В этот раз уже в декабре все контракты были отторгованы. Мы учли динамику, которую сейчас видим, и с учётом этого подали заявку в федерацию по предоставлению в этом году дополнительно 124 млн рублей на объекты, предполагаемые к ремонту в 2021 году. То есть часть из них будет сделана уже в этом году. Но нужен очень хороший темп работы, чтобы мы с этими объектами, получив деньги, не зашли в осень и в грязь лицом не ударили».

Генподряд на ремонт 16 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году ранее выиграл МУП «Тагилдорстрой». За приведение в порядок дорожных участков предприятию заплатят почти 605,3 млн рублей.

«Будем выбирать для ремонта в этом году не самые сложные объекты, — сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Потому что необходимо делать скидку на погодные условия, которые ближе к осени могут поменяться. Подвести регион мы не имеем никакого права. Очень важно сделать всё в срок. Мы сейчас ехали вместе с Василием Владимировичем в машине и пытались вспомнить, в каком году и какие суммы выделялись в Нижнем Тагиле на реконструкцию дорог. Большая сумма выделялась на эти цели только в 2014 году, больше мы таких примеров вспомнить не смогли. Сейчас у нас есть реальные шансы привести город в нормальное состояние. С центральных дорог будем постепенно уходить на более удалённые и доведём работу до конца».

Ещё около 30 млн рублей Нижний Тагил в этом году получит на обустройство улиц, связанное с организацией безопасного дорожного движения. Имеется в виду в числе прочего установка новых светофоров, создание пешеходных переходов.

Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков проверил ход ремонтных работ на улицах Нижнего Тагила в рамках нацпроекта БКАД. Он побывал на улице Юности, где на участке от Восточного шоссе до улицы Энтузиастов уже уложили первый слой асфальтобетона и установили бортовые камни.

«Мы приводим в порядок развязку на Юности — Восточное шоссе, — рассказал директор “УБТ-Сервиса”, субподрядчика по ремонту улицы по БКАД, Гаджи Абдулов. — Раньше было хаотичное движение, сложности возникали у водителей и машин, и трамваев. Сейчас ездить будет удобнее и быстрее. Плитами всё заложим, разрушений в местах стыков с рельсами будет меньше. У нас на Юности была проблема с высокими газонами, во время дождей вся земля вытекала через бордюры на дорогу. Где-то перепады составляли до полуметра. Мы всё это привели в порядок. После ремонта улицы на ней теперь будет ещё и чище».

В этом году в Нижнем Тагиле, напомним, планируется сделать по БКАД 22 улицы за 626,1 млн рублей. Генподрядчиком на их ремонт стало муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Протяжённость покрытия улиц, за которые отвечает МУП, — 29,7 км, площадь — 422 тысячи квадратных метров. Конкурсы на контракты по субподрядам выиграли, кроме «УБТ-Сервиса», ООО «АэродромДорСтрой» (приведёт в порядок 7 улиц) и «Капиталстрой» (сделает 2 улицы).

«Мы выполнили работы уже на 57 млн рублей, при этом июнь ещё не начался, идём с опережением графика. Мы закатали улицу Геологов, сейчас готовим на сдачу улицу Красных Зорь. Закончили подъезд к профилакторию “Сосновый бор”, там осталось только обочины доделать. На улице Горошникова мы сегодня катаем асфальт. На Строителей зашли. Субподрядчики тоже вовсю работают. “АэродромДорСтрой” готовит под асфальт Черных и Кулибина, Шевченко. “Капиталстрой” Кирова частично закатал», — отметил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

После посещения объектов БКАД министр Василий Старков побывал вместе с мэром Нижнего Тагила на дороге к озеру Иса. Она уже давно требует серьёзной реконструкции.