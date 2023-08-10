Ремонт Нижнетагильской филармонии оценили в 442 млн рублей

Стоимость ремонта Нижнетагильской филармонии оценивается в 442 млн рублей согласно подготовленной проектной документации. Об этом в интервью «Тагил-ТВ» рассказала начальник городского управления культуры Светлана Юрчишина. Проект уже прошёл государственную экспертизу, начать работы в мэрии рассчитывают в 2024 году. Ремонт планируют провести за счёт федеральных средств.

«Сейчас начинается формирование бюджета на 2024 год. У нас в планах заявиться в национальный проект “Культура” с капитальным ремонтом зрительного зала Нижнетагильской филармонии. Туда вошёл ремонт зала и оборудование, то есть это свет и звук. Мы держим кулаки, что к концу 2024 года у нас с вами будет новый концертный зал с новыми креслами и новым звуком и мы будем соответствовать абсолютно всем критериям в концертной организации. Хотя и на сегодняшний момент наши музыканты очень высоко оценивают нашу акустику, но у нас очень неудобные кресла», — рассказала Светлана Юрчишина.

Напомним, что реконструкция Нижнетагильской филармонии была запланирована к 300-летнему юбилею города. Также к юбилею в планах у мэрии были десятки крупных проектов, связанных с культурой и благоустройством. Год назад, в преддверии празднования, АН «Между строк» проводило подсчёт реально выполненных проектов и выяснило, что план, подготовленный в 2016 году, был реализован примерно на 30%.

Так, помимо ремонта большого зала Нижнетагильской филармонии, были запланированы реставрация архитектурного комплекса заводоуправления Демидовых и благоустройство прилегающих территорий, реконструкция Молодёжного театра и Нижнетагильского театра кукол, реконструкция площадей перед Нижнетагильской филармонией и Дворцом национальных культур на Руднике им. III Интернационала, строительство трёх новых и реконструкция трёх действующих фонтанов, благоустройство Нижне-Выйского сквера.