Ремонт моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле продолжится с 1 марта

В Нижнем Тагиле ремонт путепровода на улице Циолковского ООО «Уралстроймонтаж» продолжит с 1 марта.

«С 1 марта возобновится работа по реконструкции моста на улице Циолковского. В первую очередь будут установлены опоры освещения, далее приступаем к монтажу трамвайных путей. Движение не будет закрываться полностью. Одна полоса всегда будет открыта для движения, пока будут проводиться работы на другой. Мы планируем всё закончить в конце сентября — начале октября, но торжественно открыть дорогу постараемся ко Дню города», — рассказал АН «Между строк» руководитель проекта по реконструкции путепровода Владимир Останин.

Напомним, путепровод на улице Циолковского был закрыт 12 мая 2021 года и по планам губернатора должен был открыться в сентябре, однако многочисленные задержки в строительстве и переносы сроков привели к тому, что работы пришлось перенести из-за зимы. Движение по мосту было открыто 31 декабря. В настоящий момент транспорт передвигается по путепроводу по двум полосам — по одной в каждом направлении. Большегрузам проезд по мосту закрыт.