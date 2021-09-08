Открытие моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле переносится на неопределённый срок

Открытие моста на улице Циолковского после реконструкции переносится на октябрь — ноябрь 2021 года. Пока конкретной даты генподрядчик «Уралстроймонтаж» не называет. Директор УСМ Алексей Голященко заявил, что в лучшем случае мост будет открыт для проезда 15–20 ноября. При этом руководитель проекта Владимир Останин на выездном совещании обозначил сроки готовности объекта приблизительно к концу октября, пишет TagilCity.ru.

Ранее администрация уже опасалась отставания по графику из-за трудностей с подрядчиками. В том числе была проблема согласования работ с РЖД, а именно предоставление окон для строительных работ над путями. Также в июле строители столкнулись с непредвиденными работами по выбуриванию рельс из подпорной стены.

«По изысканиям была неверная информация. Когда начали устройство буронабивных свай, наткнулись на расположенные вертикально рельсы, залитые бетоном, которые были использованы при строительстве прежнего путепровода. Это является главной причиной задержки. Из-за неё отставание от графика составило порядка месяца. Планы — наверстать упущенное время. Мост мы сдадим в этом году, он всё равно будет сделан», — отметил руководитель проекта Владимир Останин.

Напомним, планировалось, что основные работы на путепроводе будут завершены к 10 сентября. Эту дату назначили во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, но уложиться в намеченные сроки подрядчику не удалось.

Сейчас строители продолжают осуществлять устройство подпорных стен, устанавливают очистные сооружения. Уже выполнены мероприятия по прокладке порядка 500–600 метров канализации. На 13–15 сентября планируют надвижку балок.

При этом специалисты Службы заказчика городского хозяйства считают, что на объекте работает недостаточно людей, наблюдается отсутствие стройматериалов, из-за чего часть работ не выполняется. По словам заместителя руководителя СЗГХ Николая Новикова, реконструкция моста ведётся медленно.

«Нами будут приняты жёсткие меры по принуждению подрядной организации к выполнению работ. Одной из них станет начисление штрафных санкций. Через суд заказчик будет требовать от подрядчика выплатить сумму неустойки за то, что объект не выполнен в установленные сроки», — заявил Николай Новиков.

Согласно требованию заказчика, в ближайшее время УСМ должен перейти на круглосуточный режим работы, чтобы ускорить темпы строительства.