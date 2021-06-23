«Пока всё идёт нормально». Владислав Пинаев проверил ход реконструкции моста на Циолковского

В Нижнем Тагиле работы по строительству моста на улице Циолковского идут с небольшим отставанием. Об этом рассказал руководитель проекта Владимир Останин на выездном совещании главы города.

Ежедневно на объекте работает порядка 40–50 человек и около 20 единиц спецтехники. В данный момент ведутся работы по устройству подпорной стены, строители уже провели выемку практически всего грунта. В ближайшее время начнутся буровые работы по установке свай.

По словам Останина, сложностей нет, но есть небольшое отставание по графику из-за трудностей с подрядчиками. В том числе была проблема согласования работ с РЖД.

«Ждём, когда придут буровые установки. Их должны были привезти сегодня утром, но возникли сложности. Ну а проблема с РЖД решилась, она заключалась в том, что они очень долго рассматривали наш договор. Это временные графики, обычные рабочие моменты. Будем наращивать темп», — прокомментировал АН «Между строк» Владимир Останин.

Владислав Пинаев отметил, что при строительстве такого масштаба все работы не могут идти идеально в графике и чего-то критичного он здесь не видит.

«Сказать, что я совсем недоволен, не могу. Работы ведутся. При строительстве такого масштаба не может идти всё идеально в графике. Если отставание небольшое, то это норма, она нагоняется. Я чего-то критичного здесь не вижу. Сейчас самое главное — дождаться буровых установок и начать бурение свай под опоры. После чего можно будет приступать непосредственно к разбору моста. В любом случае ситуация находится на контроле. Пока всё идёт нормально», — сказал Владислав Пинаев.