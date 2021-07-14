«Пока не критично». Реконструкция моста на улице Циолковского идёт с задержкой

Реконструкция моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле по-прежнему идёт с небольшим отставанием, о причинах изменения графика рассказал руководитель проекта Владимир Останин на выездном совещании с участием главы города.

«Подпорная стена, реконструкция которой сейчас проводится, при возведении была укреплена рельсами. Обнаружить эту проблему на этапе проектирования не удалось. Поэтому сейчас строители выбуривают рельсы, на что, конечно, ушло достаточное количество времени», — пояснил Владимир Останин.

«Придерживаемся той даты окончания работ, которую озвучил губернатор, — это 10 сентября. Понятно, что все работы к этому времени закончены не будут, необходимо проведение косметических работ, и не исключено, что некоторое время мост ещё будет перекрыт как мера, необходимая для открытия движения. Но все планы мы подстраиваем под эту дату и планируем закончить работы осенью», — сказал Владислав Пинаев.

На стройке идут буровые работы по установке свай, всего их будет двенадцать, сейчас строителями забетонировано уже шесть. Две буровые установки, предназначенные для этого, могут уходить на глубину порядка 20 метров. Также продолжаются работы по устройству подпорной стены. Сегодня на объекте занято порядка 40 человек и около 20 единиц спецтехники.

По словам заместителя директора службы заказчика городского хозяйства Николая Новикова, на этой неделе РЖД дадут строителям возможность проводить работы над контактным проводом путей.

«Самое главное сейчас — установить основные балки пролётного строения, как только они будут готовы, можно проводить все основные работы. Сейчас мост разделён на три пролёта, а после реконструкции он будет всего один. Соответственно, мост больше не будет заходить на зону железной дороги, а также можно будет избежать подтопления свай. В целом мост станет шире и безопаснее», — рассказал АН «Между строк» Николай Новиков.