​​​​​​​Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле в этом году не откроют

Открытие путепровода на улице Циолоковского в Нижнем Тагиле может затянуться до конца года. По предварительной информации, закончить все работы генподрядчик «Уралстроймонтаж» планирует до 31 декабря. Об этом объявил сегодня, 21 октября, руководитель проекта Владимир Останин на выездном заседании постоянной думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Развязка улиц Индустриальной и Циолковского будет сдана ближе к декабрю, а участок дороги от улицы Новострой до улицы Октябрьской Революции — в первых числах ноября. Сам путепровод мы планируем доделать к 15 декабря, но когда запустят движение, пока не могу сказать», — рассказал руководитель проекта Владимир Останин.

Открытие моста, по словам руководителя проекта, зависит не только от окончания строительных работ. Помимо этого, объект должен будет пройти госэкспертизу.

В данный момент строители занимаются монолитными участками путепровода. По словам Владимира Останина, пролёты моста с обеих сторон уже сделаны. Сейчас засыпают подпорные стены, чтобы уплотнить гидроизоляцию. Ведутся работы по устройству ливневой канализации и очистных сооружений, одновременно с этим прокладывают инженерные сети.

В начале сентября генподрядчик «Уралстроймонтаж» сообщил, что открытие моста переносится на неопределённый срок. Напомним, планировалось, что основные работы на путепроводе будут завершены к 10 сентября. Эту дату назначили во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, но уложиться в намеченные сроки подрядчику не удалось.

Строительство ведётся преимущественно в светлое время суток. На объекте работает около 60 человек в две смены: одна — 8 часов, другая — 12. В дальнейших планах у строителей работы на улице Индустриальной. Там повысят насыпь дорожного полотна, и этот участок дороги будет под небольшим уклоном. Уровень моста от забетонированной на данный момент части дороги поднимется ещё на 30 см, а высота подпорных стен будет соответствовать уровню пешеходного перехода.

Длина путепровода составляет 33 метра. Количество полос на автодороге не изменится, останется по две полосы в каждом направлении. В центре проложат трамвайные пути, а по краям путепровода сделают пешеходные дорожки, огороженные с обеих сторон.

Напомним, что сроки реконструкции моста сместились после того, как в июле строители при демонтаже наткнулись на рельсы, укрепляющие подпорные стены. Для того чтобы их устранить, на стройке работали две выбуривающие установки.

Общая сумма контракта составила чуть более 1 млрд рублей, но, как уточнил заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин, есть вероятность, что стоимость изменится в большую сторону, так как в проект вносились технические изменения.