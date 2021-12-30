Мост на улице Циолковского в Нижнем Тагиле откроют 31 декабря в 15:00

Автомобильное движение по путепроводу на улице Циолковского планируется запустить 31 декабря в 15:00. Об этом АН «Между строк» рассказал руководитель проекта Владимир Останин. По словам менеджера, сегодня состоялось совещание с представителями мэрии и ГИБДД, на котором окончательно утвердили время открытия и схему проезда — по одной полосе в каждую сторону.

«Движение будет открыто только для легкового транспорта и общественного. Автобусы, маршрутки, кроме трамваев, — отметил Останин. — Будем следить, чтобы грузовой транспорт не ездил. Скорость будет ограничена 20 км/ч».

Также Владимир Останин отметил, что в мае мост снова будет необходимо закрыть, чтобы поменять дорожное покрытие.

В начале сентября генподрядчик «Уралстроймонтаж» сообщил, что открытие моста переносится на неопределённый срок. Планировалось, что основные работы на путепроводе будут завершены к 10 сентября. Эту дату назначили во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил, но уложиться в намеченные сроки подрядчику не удалось.