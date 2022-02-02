Ремонт фасада ДК «Юбилейный» начнётся этой весной 

Администрация Нижнего Тагила в ближайшее время проведёт конкурс по поиску подрядчика на ремонт фасада дворца культуры «Юбилейный» на Вые. Проектно-сметная документация уже готова, работы обойдутся бюджету почти в 10 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

«Работу по приведению в порядок культурного учреждения мы ведём поэтапно. В начале февраля прошлого года в “Юбилейном” был открыт спортивный зал после капитальной реконструкции, весной мы приступим к облагораживанию фасадов здания», – рассказал на совещании в мэрии замглавы города по социальной политике Валерий Суров.

Строители должны будут не только отремонтировать фасады здания, построенного в 1967 году, но также заменить окна и смонтировать новую вывеску с подсветкой. Также мэр Нижнего Тагила на своей последней пресс-конференции пообещал сохранить при ремонте оригинальную мозаику с барельефом, которая украшает несколько стен.



Паблик «Тагил монументальный. Тагил ментальный» в Facebook / Николай Грачиков / Мозаика на здании ДК «Юбилейный»



А вот судьба множества других монументальных произведений советского времени пока неизвестна. Так, отвечая на вопрос журналиста АН «Между строк», градоначальник отметил, что денег на реставрационные работы нет, как и возможности создания специальной муниципальной программы по сохранению монументального искусства Нижнего Тагила. Мнения искусствоведов, историков и художников на этот счёт можно прочитать в нашем большом материале.

В июле 2021 года строители сквера за «Юбилейным» обнаружили старинный склеп. Найденные останки были отправлены на экспертизу. По мнению специалистов, они могут принадлежать представителям династии Демидовых, фамильный склеп которых до революции находился за современным зданием дворца «Юбилейный».