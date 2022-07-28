РЭК Свердловской области спустя год так и не смогла подвести итоги замеров по накоплению мусора в Нижнем Тагиле

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области спустя год так и не озвучила результаты замеров по накоплению твёрдых коммунальных отходов (ТКО), проводимых в Нижнем Тагиле. Как удалось выяснить изданию V-Tagile.ru, РЭК до сих пор не обработала результаты проведённых замеров.

«В настоящее время РЭК Свердловской области проводится сбор и анализ данных о массе и объёме накапливаемых ТКО с учётом их сезонных изменений от администраций МО, расположенных на территории Свердловской области, в том числе от администрации города Нижний Тагил. Действующее законодательство не регламентирует сроки сбора, анализа исходных данных и установления нормативов накопления ТКО, поэтому представить усреднённые результаты проведённых в 2020–2021 годах в городе Нижний Тагил замеров массы и объёма накапливаемых ТКО не представляется возможным», — говорится в ответе исполняющего обязанности председателя РЭК Владимира Гришанова редакции V-Tagile.ru.

Напомним, что в 2019 году активистами общественного движения «Тагил за перемены» был проведён эксперимент по измерению количества ТКО. Результаты эксперимента продемонстрировали превышение нормативов в 3–5 раз. После этого с 2020 года на протяжении пяти сезонов на территории Нижнего Тагила проводились замеры объёма и массы накопления жителями города ТКО на 120 мусорных площадках. Кроме того, между общественниками и РЭК в феврале 2020 года начались судебные разбирательства, в ходе которых в шести городах Свердловской области были выявлены нарушения. Тогда суд удовлетворил иск членов общественного движения «Тагил за перемены» к РЭК, признав нормативы накопления отходов для многоквартирных домов необоснованными. Тем не менее после этого новые тарифы не изменились, а общественники снова обратились в Свердловский областной суд, который постановил, что действия РЭК носят неправомерный характер.

Главная цель замеров заключалась в том, чтобы доказать необъективность действующих нормативов, согласно которым один житель многоквартирного дома в Свердловской области (за исключением Екатеринбурга, для которого действуют индивидуальные нормативы) производит 0,168 м³ отходов в месяц. Замеры проводились на мусорных площадках в разных районах города. За вывоз 1 м³ отходов региональный оператор «Рифей» установил тариф в размере 762 рубля 44 копейки.

Как рассказал АН «Между строк» член комиссии по замерам накопления ТКО в Нижнем Тагиле экоактивист Андрей Волегов, за лето и осень 2021 года он так и не подписал протокол по факту проведённых замеров — в администрацию города никого из членов комиссии так и не пригласили.