РЭК понизила тарифы на вывоз мусора в Нижнем Тагиле почти на 24 рубля

Региональная энергетическая комиссия утвердила новые тарифы на оказание услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Свердловской области. Теперь жители многоквартирных домов в так называемом Северном кластере с центром в Нижнем Тагиле, где работает регоператор «Рифей», будут платить за вывоз мусора не 141,27 рубля, а 117,5 рубля. Для частников стоимость обращения с ТКО снизилась со 158,83 рубля в месяц до 132,1 рубля. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, для екатеринбуржцев, живущих в многоэтажках, обращение с ТКО будет стоить 101,04 рубля на человека (вместо 146,13), для жителей Восточной зоны — 80,2 рубля. Частникам придётся платить по 123,81 и 90,13 рубля в месяц соответственно. На этих территориях работает ЕМУП «Спецавтобаза».

Документ вступит в силу с 1 июня.

Новые правила обращения с ТКО действуют в Свердловской области с 1 января 2019 года. Всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь управляет филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов.

Собираемость платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с жителей Нижнего Тагила достигла уже почти 30%. Из 9000 юридических лиц соглашения с «Рифеем» подписали лишь 1200, 360 из них — бюджетные организации. Тем временем предприниматели Нижнего Тагила обвиняют регоператора в неэффективной работе и нанесении убытков.