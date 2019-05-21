В Нижнем Тагиле собираемость платы за вывоз мусора достигла 29,5%

Собираемость платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с жителей Нижнего Тагила достигла почти 30%. Данные были озвучены сегодня, 21 мая, на совещании по реализации экологической реформы, которое провёл в мэрии глава города Владислав Пинаев. Для сравнения: за первый месяц мусорной реформы собираемость платы за вывоз отходов в Северном кластере с центром в Нижнем Тагиле составила всего 10%.

«По юридическим лицам собираемость составляет 3,5%, по населению — 26%. В общем по АПО-1 у нас 19,5%», — отметил на совещании в мэрии руководитель регоператора «Рифей» Фёдор Потапов.

Новые правила обращения с ТКО действуют в Свердловской области с 1 января 2019 года. Управлять всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. Сегодня из 9000 юридических лиц соглашения с «Рифеем» подписали лишь 1200, 360 из них — бюджетные организации. Многие, по словам Потапова, «отказываются заключать договора, скрываются». Административных рычагов воздействия на них у регоператора нет.

«Не все образовательные учреждения заключили договоры с оператором. Основные разногласия касаются нормативов и объёмов реально образующегося мусора. Счета поступают с завышенными объёмами, мы их пока не оплачиваем. В адрес учреждений уже начали поступать претензии. Но по закону мы должны оплачивать счета только на основании договора. Счета нам выставляют по количеству учащихся, с баснословными суммами. Количество учащихся умножают на 365 дней», — рассказала на совещании замначальника управления образования по экономике и финансам Татьяна Гура.

Ещё не до конца сформированы все графики вывоза мусора из частного сектора. Жители Нижнего Тагила регулярно жалуются на несвоевременный вывоз мусора и несанкционированные свалки. По словам главы Ленинского района Геннадия Мальцева, с начала реализации экологической реформы поступило более 130 жалоб, связанных с оказанием услуги по обращению с ТКО.

«До сих пор корректируются графики вывоза мусора с контейнерных площадок, — отметил Геннадий Мальцев. — Из-за этого управляющим компаниям сложно организовать своевременно уборку площадок после вывоза мусора. Усугубляет ситуацию весьма слабая динамика заключения договоров. Торговые и иные организации, не имея договоров, генерируют мусор на площадках многоквартирных домов. Серьёзной проблемой, которая влияет на санитарное состояние района, считаю полное отсутствие договоров с садоводческими товариществами, у нас их 24. Аналогичная ситуация с гаражно-строительными кооперативами, их на территории района 69».

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев говорил, что в городе планируется ввести раздельный сбор мусора. Сначала новая система обращения с отходами должна заработать в территориальных общественных самоуправлениях (ТОСах). Первые контейнерные площадки для раздельного сбора мусора планировалось установить в муниципалитете уже в мае.

«Грунт стабилизировался, можно работы начинать, — отметил Владислав Пинаев. — Сегодня схема размещения контейнерных площадок определена, она согласовывается сейчас с управлением архитектуры. Далее мы согласуем её с Роспотребнадзором и с региональным оператором зайдём на площадки. По двум контрактам будем в этом направлении работать. Первый контракт касается строительства мусоросортировочого завода, только туда входит 191 площадка. Отдельно региональный оператор будет делать площадки, отдельно мы. С моей точки зрения, начало реформы — это строительство контейнерных площадок, их обслуживание и покупка нового автотранспорта. Я оцениваю старт реформы удовлетворительно».

Напомним, за новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора приходится платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно.