Редактору издания «Черновик» предъявили обвинение в финансировании терроризма

Следствие предъявило редактору дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву обвинение в финансировании терроризма (часть 4 статьи 205.1 УК), сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В обвинительном заключении говорится, что Гаджиев примерно в 2011 году вступил в сговор с проповедником Исраилом Ахмеднабиевым и «другими лицами», чтобы собирать деньги для финансирования запрещённого в России «Исламского государства».

Следствие считает, что до 2019 года Гаджиев публиковал в «Черновик» информацию о благотворительном фонде Ахмеднабиева «Ансар». По данным обвинения, журналист призывал делать пожертвования в фонд, скрывая, что он направляет полученные деньги на финансирование террористов в Сирии.

Гаджиева задержали 14 июня по подозрению в финансировании терроризма и участии в террористической организации. Его арестовали на два месяца. Редакция «Черновика» считает обвинения против Гаджиева абсурдными и сравнивает их с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.