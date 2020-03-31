Редакция 66.ru попросила прокуратуру Свердловской области проверить данные о количестве аппаратов ИВЛ в регионе

Редакция портала 66.ru направила в прокуратуру обращение с просьбой уточнить данные областного Минздрава о наличии в регионе аппаратов искусственной вентиляции лёгких — согласно данным журналистов, реальное количество приборов резко отличается от заявленного властями.

«Власти заявляют, что потребности в аппаратах ИВЛ в Свердловской области нет, однако начинают спешно закупать такое оборудование. Эти сообщения заставляют усомниться, что в регионе действительно есть 1500 аппаратов, о которых говорят чиновники. Эту гипотезу подтверждает и математический расчёт: даже если в больницах, куда не привозят больных с коронавирусом, столько же аппаратов ИВЛ, их реальное количество в регионе значительно меньше», — замечают журналисты.

По данным областного Минздрава, сейчас больницы региона располагают 1501 аппаратом, в 2016 году их было 1800 штук. Власти Свердловской области неоднократно заверяли, что потребности в аппаратах ИВЛ в регионе нет.

«В Свердловской области ситуация под контролем, нет никаких поводов для паники. На сегодняшний день ни один из пациентов с подтверждённым диагнозом "коронавирус" в Свердловской области не нуждается в аппаратах ИВЛ», — писал Евгений Куйвашев в Instagram.

Медики объясняют необходимость покупки новых аппаратов тем, что дополнительные аппараты нужны в ситуации быстрого распространения коронавируса.

«Умный аппарат способен автоматически управлять вентиляцией лёгких, учитывая физиологические показатели пациента и заданные врачами цели. Это позволяет персоналу сосредоточиться на других важных аспектах ухода за пациентами», — рассказал заместитель главного врача ГКБ № 40 по службе анестезиологии и реанимации Владимир Руднов.

Издание отмечает, что инфекционное отделение ГКБ № 40 в последнее время получило в подарок от благотворителей два аппарата ИВЛ. Согласно открытым данным, там есть в наличии от 10 до 12 аппаратов. Губернатор Свердловской области сообщал в Instagram, что в ближайшее время регион дополнительно закупит 16 аппаратов, а после этого — ещё 40, их планируется закупить на приборостроительном заводе в течение недели или 10 дней.

«Отталкиваясь от данных по 40-й больнице, прикинуть общее число аппаратов в регионе. В Свердловской области работают 97 государственных больниц со стационаром. Даже если учесть, что все они оснащены так же, как ключевая больница, куда поступают пациенты с подозрением на коронавирус и там есть от 10 до 12 аппаратов ИВЛ (а мы с трудом в это верим), получается, что в общей сложности в регионе от 970 до 1164 аппаратов. И как минимум 337 не хватает. Где они? Просим считать эту публикацию официальным обращением в прокуратуру Свердловской области. Формальная логика заставляет нас думать, что министр здравоохранения региона Андрей Цветков передал губернатору неверную информацию об оснащённости жизненно необходимыми аппаратами ИВЛ, сильно завысив эту цифру. А если она верна, мы не понимаем, почему в 40-й больнице дефицит аппаратов и нужно закупать ещё», — интересуется редакция 66.ru.

Накануне во время совещания с полномочными представителями в федеральных округах президент РФ Владимир Путин потребовал провести инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в российских больницах, которые используются в том числе для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По последним данным, общее число зарегистрированных случаев коронавируса в России составило 1836 человек (за сутки оно увеличилось на 302 человека). В Свердловской области зафиксировано 24 случая инфицирования.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».