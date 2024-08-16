«Ребят-газовщиков жалко, они не виноваты». Отец погибшей при взрыве в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле 14-летней девочки вступился за арестованных слесарей «ГАЗЭКС»

Экс-замначальника СИЗО-3 Нижнего Тагила Михаил Касьянов, у которого при взрыве в доме № 81 на улице Сибирской погибла 14-летняя дочь, выдвинул свою версию причины трагедии. По мнению бывшего силовика, взрыв в доме произошёл не из-за утечки бытового газа. Михаил вспоминает, что в течение полутора месяцев в их подъезде была открыта дверь в подвал. Но жильцы не придали этому большого значения, полагая, что там проводятся ремонтные работы.

«У нас обычно всегда дверь закрыта на навесной замок, и даже чтобы нам туда попасть, надо было обращаться в управляющую компанию. Они присылали своих людей, те замок открывали, а потом снова вешали. А тут дверь была открыта», — пояснил Михаил порталу Е1.

Михаил Касьянов

Самого мужчины в момент взрыва дома не было. По его словам, женщина, которая работает воспитателем в детском саду по соседству, подъезжала в этот момент на машине и видела какой-то дым из подвала. При этом, как уточняет Михаил, правоохранители изъяли все видеорегистраторы из автомобилей, которые стояли рядом.

«Спасатели, которые там были, сказали: “Ну какой это взрыв газа? Мы видели, что такое взрыв газа. Это максимум дверь передняя может вылететь”. А у нас, получается, рухнула вся лестница, видимо под лестницей что-то было. У первого подъезда задняя стенка вся была выбита. Ну как, если это взрыв бытового газа? Это бы лицевая сторона больше пострадала, а тут, наоборот, получается, зад дома пострадал. Всё это просто списали на версию бытового газа. У нас никто из жильцов не верит, что это мог быть взрыв газа», — говорит отец Ани.

Мужчина также скептически относится к информации, что эпицентр взрыва находился в квартире, в которой были дети.

«Потом мне следователь говорит: “Михаил Владимирович, вы как потерпевший сможете присутствовать на суде?”, а я спросил, кого они поймали. “Трёх газовщиков”, — сказал следователь. А я ему ответил: “Вы же сами понимаете, что это бред полный. Газовщики здесь не виноваты. Да, я могу прийти завтра в суд, конечно, но я выскажу своё мнение”. Мы с ним поговорили. На следующий день он мне даже не позвонил и не пригласил меня на судебное заседание. Ничего нельзя вернуть. Девочек наших уже не вернуть. Ребят-газовщиков жалко, что на них все накинулись. Они не виноваты», — считает Михаил.

Напомним, после взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 прокуратура и СК России возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). После трагических событий пресс-служба компании «ГАЗЭКС» дала официальный комментарий и сообщила, что плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 24 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной.

5 августа Следственный комитет задержал газовщика Александра Алимова и ещё двух сотрудников компании «ГАЗЭКС» по уголовному делу после взрыва газа в жилом доме. 7 августа Ленинский районный суд рассмотрел ходатайства следствия о мере пресечения троим газовщикам. Прокуратура и СК просили поместить задержанных под стражу, но в итоге суд отправил всех обвиняемых под домашний арест до 1 октября. Тогда же в прокуратуре заявили, что рассмотрят возможность обжаловать решение суда.

Супруга Александра Алимова Татьяна не согласна с обвинениями в адрес мужа и просит подписать петицию в его защиту. Она считает, что её супруга незаконно обвиняют в трагических событиях. На момент написания заметки петицию подписали уже более 4,5 тысячи человек.