РБК: Жители регионов смогут оформить рабочие пропуска только на 12 часов

Оформленные жителями регионов пропуска для поездок на работу будут действовать 12 часов, со ссылкой на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Качанова пишет РБК.

По его словам, они предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. Для получения постоянного пропуска, действующего до конца карантина, заявку должен подать работодатель — в ней необходимо указать СНИЛС сотрудников, которым нужен пропуск, корректность этих данных будет проверять Пенсионный фонд. Качанов добавил, что оформить пропуск можно будет через портал госуслуг.

Ранее, 22 апреля, в Минкомсвязи рассказали, что с просьбой о внедрении платформы цифровых пропусков к ним обратился уже 21 регион. Технология работает на базе мобильного приложения «Госуслуги СТОП коронавирус». Цифровые пропуска для выхода из дома также действуют в Москве, при этом пропуск на работу действует до 30 апреля.

О планах ввести пропуска также заявляли в Свердловской области: 23 апреля замгубернатора Павел Креков в ходе брифинга по профилактике коронавируса заявил, что власти Свердловской области для усиления режима самоизоляции введут пропускную систему для граждан с 1 по 10 мая.

В то же время губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своём Instagram, что не является сторонником излишнего контроля, и отметил, что введение в Свердловской области пропускной системы — это лишь один из возможных сценариев. По его словам, окончательного решения по этому вопросу ещё не принято.