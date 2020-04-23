В Свердловской области с 1 по 10 мая введут пропускную систему

Власти Свердловской области для усиления режима самоизоляции планируют ввести пропускную систему для граждан с 1 по 10 мая, заявил на брифинге по профилактике коронавируса заместитель губернатора Павел Креков.

«Наша задача, чтобы эти дни прошли в условиях максимальной изоляции. Это возможность пойти на реальный спад с точки зрения эпидемиологической ситуации», — заявил он.

Как конкретно будет выглядеть эта система — QR-коды как в Москве или СМС-пропуска как в других регионах, — пока не уточняется.

«Она будет той, которая даст большую эффективность. Технологические вещи прорабатываются, завтра об этом будет известно более подробно. Но пропускной режим будет. И мы очень надеемся на разумность наших граждан. Выезжать на дачу мы никому не запретим, будет работать группа предприятий, которая работает непрерывно. Всех остальных попросим максимально соблюдать изоляцию», — подчеркнул Павел Креков.

На сегодня в Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса. Всего в регионе лабораторно подтверждён 271 случай новой коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».