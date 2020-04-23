Куйвашев: «Введение пропусков — один из возможных сценариев»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своём Instagram, что не является сторонником излишнего контроля, и отметил, что введение в Свердловской области пропускной системы — лишь один из возможных сценариев. По его словам, окончательного решения по этому вопросу ещё не принято.

«Пока по Свердловской области никаких окончательных решений не принято, но введение пропусков — один из возможных сценариев. Я сам не сторонник излишнего контроля за любыми сферами жизни и не считаю, что в нашем регионе будет необходимость вводить пропускную систему поголовно для всех. При этом, к сожалению, ко мне постоянно поступает информация о том, что жители региона даже после поездок за рубеж или в Москву, где гораздо больше заболевших, не соблюдают режим самоизоляции и не пытаются сократить количество своих встреч с другими людьми. Очевидно, что мы будем использовать все доступные нам механизмы, чтобы те люди, которые могут быть разносчиками инфекции, соблюдали карантин», — написал глава региона.

Напомним, 23 апреля замгубернатора Павел Креков в ходе брифинга по профилактике коронавируса заявил, что власти Свердловской области для усиления режима самоизоляции введут пропускную систему для граждан с 1 по 10 мая.

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