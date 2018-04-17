РБК: Российские власти приготовились к максимально жёстким санкциям США

Администрация президента и правительство разрабатывают план действий в случае введения США максимально жёстких санкций, со ссылкой на федеральных чиновников пишет РБК. Отмечается, что готовиться к худшему и продумывать действия в случае реализации самого негативного сценария российские власти начали ещё до публикации в январе «кремлёвского доклада», уточнили источники РБК.

Так, по словам собеседников издания, в качестве ответной меры на санкции в отношении российского госдолга обсуждается возможность создания специального банка для покупки российских облигаций, а также закрытие информации об их покупателях. Рассматривается в числе прочего возможность отключения России от системы межбанковских переводов SWIFT, санкции в отношении российского госдолга и крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ. В случае отключения от SWIFT рассматривается проведение внешних расчётов через агентов, так называемые бридж-компании (компании-посредники).

Напомним, США в начале апреля представили расширенный санкционный список, добавив в него 23 российских бизнесменов и чиновников, а также несколько компаний. В санкционный список, в частности, попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.

Предполагалось, что США в середине апреля объявят о новых санкциях в отношении российских компаний, связанных, по мнению американских властей, с сирийской программой производства химического оружия. Постпред США в ООН Никки Хейли сообщала, что о новых ограничительных мерах объявят 16 апреля, однако тогда санкции введены не были. По данным The Washington Post, президент США Дональд Трамп принял решение отложить введение санкций.

Российские депутаты после расширения санкционного списка подготовили законопроект о санкциях против США. Среди ограничительных мер, предусмотренных документом, запрет на ввоз в Россию продовольствия, алкоголя, табака и лекарств. В первом чтении законопроект планируется рассмотреть 15 мая.