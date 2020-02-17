РБК: Регионам поставили задачу по явке и результату голосования по поправкам в Конституцию

В подмосковном пансионате «Сенеж» прошёл трёхдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и глав региональных избиркомов, организованный Администрацией президента, со ссылкой на источники пишет РБК.

Представителям регионов назвали показатели, которые Москва хотела бы видеть по итогам голосования: явка — 60%, результат «за» — 70%. Кроме того, в Кремле отметили, что в день голосования на участках должна быть праздничная атмосфера: это может быть как организация буфетов на участках для голосования, так и различные культурные мероприятия.

«Конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, поскольку все и так знают, что нужно делать», — пояснил один из собеседников издания.

Федеральные власти не намерены специально прописывать правила агитации перед общероссийским голосованием по конституционным поправкам, как это бывает во время президентских выборов или референдумов. На выборах агитировать разрешено участникам кампании, то есть партиям и кандидатам, в случае референдума — инициативной группе. В случае с общероссийским голосованием нет ни того, ни другого.

Напомним, президент России Владимир Путин озвучил поправки в Конституцию 15 января во время послания Федеральному Собранию, а уже через три дня Госдума утвердила их в первом чтении. Изменения предполагают усиление роли парламента и закрепления статуса Госсовета. Также в соотвествии с поправками решения межгосударственных органов не будут подлежать исполнению в России, если их толкование будет противоречить Конституции, а президент не сможет баллотироваться больше чем на два срока. Второе чтение назначено на начало марта. К этому моменту документ дополнится поправками, которые предложат члены специально созданной рабочей группы, а также Законодательные собрания регионов.