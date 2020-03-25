РБК: Путин объявит о переносе голосования по Конституции из-за коронавируса

Владимир Путин в своём обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, со ссылкой на два знакомых с подготовкой обращения источника пишет РБК. При этом новой даты названо не будет, сказали оба собеседника.

Ещё один источник, знакомый с вопросом обсуждения переноса сроков голосования, объяснил, что сейчас нет ясности, как именно будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, поэтому и нет возможности определить новую дату. Перенести дату с 22 апреля без назначения новой юридически возможно, отметил он.

О том, что Владимир Путин отменил свой вылет в Санкт-Петербург и обратится к нации, ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас президент завершает работу над своим обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы», — сказал Песков.

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