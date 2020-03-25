Путин выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил ТАСС Дмитрий Песков.

«Сегодня произошли изменения в графике президента: он отменяет вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, «такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания по эпидемиологической ситуации и совещания с руководством правительства, Центрального Банка, Администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса».

«Сейчас президент завершает работу над обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы», — уточнил Песков.

Накануне Путин посетил госпиталь в московском посёлке Коммунарка, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Во время визита в медцентр глава государства провёл выездное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом.

«Я посмотрел, как они [сотрудники больницы] трудятся, все на боевых постах. Все работают как часики, хорошие и слаженные. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать. Всё у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства», — заявил Путин.

Президент также похвалил руководство медцентра за хорошо организованную работу и отметил высокое качество ухода за пациентами.

«У людей, которые идут на поправку, совершенно другая жизнь начинается, всё это в значительной степени благодаря вам. Я это знаю по себе, надо уметь организовать работу, у вас получилось», — обратился Владимир Путин к медперсоналу.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».