РБК: Ольга Васильева станет министром просвещения

Исполняющая обязанности министра образования и науки Ольга Васильева будет занимать пост министра просвещения в новом правительстве, со ссылкой на двух федеральных чиновников пишет РБК.

По словам источника в Госдуме и правительстве, пост главы нового Министерства науки и высшего образования, образовавшегося после разделения Минобрнауки на два самостоятельных ведомства, может занять заместитель Васильевой Григорий Трубников. На эту же должность претендуют руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков и директор Российского научного фонда Александр Хлунов.

Министром труда и соцзащиты останется Максим Топилин, отметили два федеральных чиновника и собеседник РБК, близкий к правительству. По их словам, свою должность также сохранит министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Напомним, в новом правительстве премьер-министр Дмитрий Медведев предложил разделить Минобрнауки на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Президент России Владимир Путин эту идею поддержал и подписал соответствующий указ.

Министерство просвещения будет заниматься вопросами, связанными со школами и средним специальным образованием. Министерство науки и высшего образования будет отвечать за деятельность научных учреждений и развитием науки в целом, в структуру этого ведомства войдёт Федеральное агентство научных организаций (ФАНО).