РБК: Глава Сбербанка добился от Путина поддержки для Антипинского НПЗ

Глава Сбербанка Герман Греф добился изменения условий лицензий на три месторождения проходящего процедуру банкротства Антипинского НПЗ, пишет РБК.

«Минэнерго совместно с Минприроды изменили условия на право пользования недрами трёх месторождений в Оренбургской и Самарской областях», — заявили источники издания.

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил убрать обременение, которое обязывало перерабатывать добываемую нефть только на АНПЗ.

Ранее Греф просил президента России Владимира Путина о поддержке предприятия. В своём письме глава Сбербанка предлагал ввести для АНПЗ упрощённые условия работы: повышение логистического коэффициента (применяется при расчёте возврата акциза на нефть) и разрешение на своп-операции (обменные) по переработке нефти, добываемой в Оренбургской области.

20 мая руководство АНПЗ подало иск в арбитражный суд Тюменской области с целью признания завода банкротом. Долги предприятия, на котором трудится около 2 тысяч человек, превысили 346 млрд рублей. Крупнейшим кредитором АНПЗ является Сбербанк, которому по факту перешёл контроль над заводом.