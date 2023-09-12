«Разговоры о важном». Как тагильские педагоги, дети и родители воспринимают новый элемент школьной программы (ВИДЕО)

Каждый понедельник первым уроком во всех школах страны проходят занятия «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России и прививают новому поколению патриотизм и любовь к Родине. Журналист АН «Между строк» посетила линейку и классные часы в тагильской школе № 9 и узнала об особенностях программы.

«Раньше у нас в школе всегда по понедельникам проходил тематический классный час. Тему мы определяли сами исходя из нашей школьной программы. И когда в прошлом году была обозначена новая программа “Разговоры о важном”, то мы восприняли её очень позитивно. Во-первых, потому, что это продолжало наши школьные традиции. А во-вторых, потому, что эта программа позволила нам ещё раз оценить свою профессиональную деятельность. Поэтому для нас “Разговоры о важном” — это добрая традиция проводить такой разговор с детьми первым уроком», — говорит директор МАОУ СОШ № 9 Елена Соколова.

С сентября 2022 года каждая учебная неделя начинается с торжественной линейки: подъёма флага и исполнения гимна Российской Федерации. В ней участвуют учащиеся старших и младших классов. В этот понедельник в линейке, которая проходила в школьном коридоре, участвовали ученики 10-х, 11-х классов и первоклассники. Остальные школьники исполняли гимн стоя в классах, когда по всей школе шла прямая трансляция главной песни страны. По словам директора школы, каждое слово гимна несёт глубокий смысл, поэтому его исполнение имеет очень значимый воспитательный эффект. А первоклассники во время этого процесса берут хороший пример с учащихся старших классов.

«Программа “Разговоры о важном” потрясающая. Каждое занятие насыщено очень интересными материалами: презентациями, сценариями, видеороликами, методическими рекомендациями, комплектами интерактивных заданий. Все они разработаны в полном объёме, классному руководителю это большое подспорье для работы», — делится своими впечатлениями Елена Соколова.

директор МАОУ СОШ № 9 Елена Соколова

Тема сегодняшнего внеурочного занятия — «Там, где Россия». Цель — развитие интереса школьников к изучению родной страны, её природы, истории, культуры, повышение мотивации к изучению памятных и исторических мест, природных парков и заповедников, формирование бережного отношения к природному и культурному богатству, потребности к путешествиям по региону и стране.

«Сегодня ребята говорят о просторах и об уникальности нашей страны. Они рассказывали о том, где побывали, какие места им понравились и стали родными. Так как пласт материалов очень большой, учителя заранее готовятся к уроку. Материалы доступны на сайте, но иногда могут обновиться за два-три дня до урока. Например, может добавиться новое видеообращение. Учителя стараются реализовать полностью весь материал, используя во время занятий разные методики: групповую работу, диалог с учениками, визуализацию. Видео очень яркие, насыщенные, наполнены содержанием по каждой теме в полном объёме. А также по желанию можно использовать дополнительные материалы», — рассказывает директор.

Материалы этой темы разделены по категориям: 1–2-е классы, 3–4-е классы, 5–7-е классы, 8–9-е классы и 10–11-е классы. А также отельная группа материалов для среднего профессионального образования. На занятиях школьникам младших классов подготовили отрывок из мультфильма «Паровозик из Ромашково», где герои восхищаются красотами пути. Для учеников 5–7-х классов — викторину о том, в каких областях науки и жизнедеятельности человека важно наблюдение за природой, и видео с выступлением выдающегося путешественника, совершившего пять кругосветных плаваний, Фёдора Конюхова. Школьники 8–9-х и 10–11-х классов также познакомились с путешественником и узнали об экопрофессиях будущего.

«Дети и родители положительно реагируют на занятия “Разговоры о важном”. Когда мы только начали рассказывать об этом уроке родителям, мы получили от них положительный отклик. Ни разу ни у кого из родителей не возникло вопроса: а зачем? Все понимают, что это важная программа. Сюжеты просто великолепные, над созданием контента работают профессионалы. Эти материалы удовлетворяют все потребности развития личности ребёнка, его нравственные, культурные и духовные составляющие. Поэтому у всех она вызывает положительный отклик», — отмечает Елена Соколова.

Каждую неделю в конце занятия «Разговоры о важном» ребята делятся своими впечатлениями о новой информации и записывают это на видео.

«Видео очень познавательные и интересные. Разработки очень хорошие, поэтому добавлять что-то своё, думаю, не нужно. Видно, что детям интересно, они узнают много интересных фактов. Даже для нас, взрослых, короткие ролики очень познавательные. А главное, что они понятны детям, во время занятия они интересуются и задают вопросы», — говорит классный руководитель 8-го класса Евгения Ершова.

«После каждого такого урока детям предлагаются разные активности. Вслед за этим занятием дети будут принимать участие в конкурсе фотографий и рисунков. Классный час является мотивацией для активной деятельности в дальнейшем. Он создаёт активную позицию ребёнка, это очень важно. Я вчера попросила прислать родителей несколько фотографий с отдыха, но меня ими завалили. Им настолько понравилась эта идея, что в сумме мне отправили около 700 фотографий. Мы хотим сделать презентации каждой семьи и выложить их на нашем сайте», — рассказывает классный руководитель 7-го класса Наталья Климова.

В 2022 году в коридорах школы расположились информационные стенды, изготовленные по дизайну Елены Соколовой. На них изображены ключевые слова, которые присутствуют на занятиях «Разговоры о важном». По словам Елены, у неё ещё много идей по этой теме, которые она планирует воплотить в будущем.