«Ради спасения общего дела пожертвовал собой». Илья Коровин покинул движение «Тагил за перемены»

Общественник Илья Коровин (Тагильчанинъ) покинул общественное движение «Тагил за перемены», которое на протяжении месяца устраивает одиночные пикеты против мусорной реформы у городской мэрии и здания правительства Свердловской области. Сам активист отказался назвать АН «Между строк» причину, по которой решил уйти из организации, но отметил, что не планирует прекращать общественную деятельность.

Один из лидеров ОД «Тагил за перемены» Павел Хорошилов также не стал комментировать поступок Ильи Коровина.

«Он оказался слабым звеном. Делить нам нечего. Просто слился, и всё. Чего-то испугался, наверное. Будем искать ответы. Пока у нас их нет. Думаю, что в ближайшее время всё прояснится. А мы продолжаем двигаться, дальше будет ещё интереснее. У нас всё отлично», — заявил активист.

Экологический активист Андрей Волегов считает, что таким образом Коровин принял удар на себя после ряда публикаций в ИА «Новый город», телеграм-канале «Вслух» и блоге «Горожане». Авторы заметок заподозрили общественника в связях с руководством градообразующих предприятий, а также в сговоре с мэрией и «Рифеем».

«Я считаю, что Илья правильно поступил. Ради спасения общего дела пожертвовал собой, — говорит Волегов. — После того шквала негатива, который посыпался на Илью, он решил не компрометировать ребят и уйти, чтобы движение продолжало свою деятельность. А если ситуация устаканится, то, вероятно, он вернётся в “Тагил за перемены”. Все понимают, что сейчас то дело, которым ребята занимаются, пытаются развалить или передать кому-то другому, чтобы потом кинуть организаторов, опозорив их, чтобы потом никто не хотел иметь с ними дело».

3 февраля в городе прошёл митинг против мусорной реформы, в котором приняли участие около сотни тагильчан. Местные чиновники и депутаты на протестное мероприятие не пришли, поэтому общественники решили ежедневно выходить перед окончанием рабочего дня к зданию администрации. 7 февраля они организовали пикет возле школы № 34 на Тагилстрое, в которую с рабочим визитом приехал уральский полпред Николай Цуканов, и были задержаны полицией. Позже руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда встретился с активистами, он предложил им войти в состав рабочей группы при мэрии и перейти на конструктивный диалог. Пикеты, впрочем, не прекратились.

С 2019 года всеми организациями, которые работают с ТКО в Нижнем Тагиле, управляет филиал тюменской компании «Рифей». Жители многоквартирных и частных домов в городе вынуждены платить ему за обращение с отходами как минимум 142,95 рубля и 160,71 рубля в месяц соответственно. Законность «мусорных» тарифов сейчас проверяют прокуратура и ФАС.