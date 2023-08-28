Рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет прохладной и дождливой

По-осеннему прохладная и дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле на этой неделе. Правда, к выходным столбики термометров поднимутся до +15°C, сообщает Уральский гидрометцентр.

В Нижнем Тагиле днём 28 августа воздух прогреется до +14°C, ночью — до +9°C. Всю неделю синоптики прогнозируют высокую вероятность осадков. Во вторник и среду, 29 и 30 августа, дневная температура поднимется до +12°C, ночью — до +11°C. В четверг, 31 августа, днём прогнозируют +13°C, а ночью также до +11°C. В первый осенний день, 1 сентября, днём столбики термометров покажут +12°C, ночью — до +10°C.

В субботу, 2 сентября, дневная температура поднимется до +14°C, ночная — до +8°C. Синоптики прогнозируют, что воскресенье, 3 сентября будет единственный не дождливый день. Воздух прогреется до +15°C днём и до +7°C ночью.