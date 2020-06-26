«QR-коды, открепительные и принудиловка». Как власти Нижнего Тагила мобилизуют жителей города на голосование по поправкам к Конституции и следят за их явкой

25 июня в Нижнем Тагиле началось досрочное голосование по внесению изменений в главный документ страны — Конституцию РФ. На 157 организованных в городе участков, несмотря на пандемию коронавируса, уже начали сгонять бюджетников и рабочих предприятий. Для мобилизации тагильчан и повышения явки власти используют весь арсенал: угрозы и уговоры, беспроигрышные лотереи, подвозы на арендованных автобусах и даже опрос за присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой славы». Об этих методах, а также контроле явки бюджетников при помощи специальной электронной системы читайте в материале АН «Между строк».

Контроль явки по QR-кодам на пригласительных

В Нижнем Тагиле, как и во многих других городах, задействовали на голосовании по поправкам к Конституции систему электронного контроля. Работает она так: избирателю на работе выдают пригласительный или лотерейный билет с QR-кодом для участия в голосовании. Журналисты «Медузы» выяснили, что код ведёт на сайт votely.ru. В демоверсию votely.ru, доступ к которой успела получить «Медуза», были внесены названия нескольких десятков крупнейших российских компаний, в том числе «Ростеха», «Сибура» и «Ростелекома». Схема достаточно проста. Руководители организаций могут заранее загрузить в систему списки работников и присвоить каждому из них QR-код. С 25 июня по 1 июля их будут сканировать на избирательных участках волонтёры.

В Нижнем Тагиле коды, по данным источников АН «Между строк», размещаются на специальных пригласительных. Они выдавались, например, предпринимателям и работникам некоторых бюджетных организаций.

«Глава нашего города по указанию губернатора обязал всех работников бюджетных организаций, предприятий проголосовать 25 июня. При этом всем будут выданы пригласительные с кодами, по которым будут отслеживать, от какой организации человек. Как избежать столпотворения и соблюсти меры безопасности во время пандемии, когда заболеваемость реально растёт, если нас всех решили загнать 25 июня на участки проголосовать? И будут потом давить на тех руководителей, чьи работники не пришли на голосование. Нет слов!» — сообщил АН «Между строк» один из сотрудников НТГСПИ.

Мы отсканировали QR-код, и по нему открылся сайт 6601072020.ru, который требует авторизоваться по логину и паролю. С определённой долей уверенности можно предположить, что первые две цифры означают код региона (66), а 01072020 — дату 1 июля 2020 года. Программист АН «Между строк» пояснил, что сайт закрыт от индексации поисковиков, а домен зарегистрирован 8 июня. Нам не удалось выяснить, что это за сайт и для чего избиратели должны предъявлять такой пригласительный на участке, но тагильчане, получившие пригласительные, предполагают, что по ним будет отслеживаться явка по предприятиям.

Опрос за присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести»

В дни голосования по поправкам к Конституции в Нижнем Тагиле проводится так называемый сбор подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести». Жителей призывают прийти на участки, чтобы поддержать родной город. Каждому выдают специальные брошюры, где необходимо указать свои ФИО, дату, подпись, и дарят магнитик. На брошюрах размещены QR-коды. Одним говорят на работе, что по этим кодам будут считывать количество участников опроса, другим — что по кодам позже проведут лотерею с призами. Наши журналисты вместе с волонтёрами попытались отсканировать QR-коды и обнаружили, что многие из них не читаются. А если и считываются, то ведут на сторонние ресурсы, в том числе на крупный интернет-магазин OZON, «Центр финансовой защиты по возврату невыплаченных денежных средств» или на уже знакомый нам сайт 6601072020.ru

Принять участие в опросе один и тот же человек может несколько раз — проверено журналистами агентства. Да и на решение по присвоению Нижнему Тагилу славного звания он никак не может повлиять.

«Все необходимые процедуры [касающиеся присвоения городам нового звания] уже пройдены. Здесь пытаются продать от мёртвого осла уши, которые уже куплены и к стеночке приколочены», — говорил ранее агентству уральский политолог Александр Пирогов.

Тем не менее группы школ, дворцов культуры, музеев и других бюджетных учреждений в соцсетях пестрят яркими картинками с призывом помочь Тагилу получить звание «Город трудовой доблести».

Акция «Приведи друга»

Для бюджетников и работников предприятий организована акция «Приведи двух друзей» на голосование по Конституции. Их данные (ФИО, рабочий телефон) необходимо было передать руководству для внесения в специальную систему. Многим оказалось сложно найти пару таких друзей, потому как большинство их коллег и знакомых оказались уже записаны. На тех, кто отказывался делиться данными других людей, оказывали моральное давление. И если при участии в таких же маркетинговых акциях, организованных, например, магазинами, можно хотя бы получить бонусы на карту или скидки на товары, то за привод друзей на голосование избиратели не получают ничего.

«Нас всех обязали проголосовать, хоть и не говорили, за что именно. Я так понимаю, нужна явка. При этом мы все должны ещё двоих привести. А где их взять, если всем выдают такие же пригласительные? Я достаточно активный в политическом плане человек. И в этой ситуации меня больше всего раздражает, что давят на людей, какие-то меры придумывают. Сказали, что опять будет лотерея, но я ходила и пойду голосовать не за лотерею и не из-за страха, что меня кто-то может наругать. У меня есть своя гражданская позиция. Я против поправки про обнуление и поэтому пойду голосовать против. Мне не нужны ни пригласительные, ни другие посылы. Но когда всех заставляют идти голосовать в разгар пандемии — это просто безумие какое-то!» — рассказал бюджетник.

Принуждение бюджетников голосовать на конкретных участках

Голосовать бюджетников и сотрудников предприятий заставляют на конкретных участках. Об этом АН «Между строк» рассказали сотрудники мэрии, музеев, библиотек, школ, дворцов культуры, Службы заказчика горхозяйства и других организаций. На этой и прошлой неделе от них потребовали открепиться от избирательного участка по месту жительства и прикрепиться к тому, что находится как можно ближе к месту работы. Некоторых обещали довезти до нужного пункта, если это потребуется, других обещали отпустить с работы после обеда. Противостоять давлению руководства многие побоялись, так как опасаются возможных санкций.

«Мне сказали, что я обязательно должна поменять участок, прикрепиться к тому, что находится в политехнической гимназии. При этом я живу совсем в другом районе. Мне это очень неудобно. Я вообще не понимаю, зачем это нужно, какая разница. Но как я могу отказаться? Я получаю зарплату из бюджета. Хоть бы денег тогда давали за участие что ли», — рассказала агентству ещё одна бюджетница.

На избирательном участке в школе № 44 журналисту агентства рассказали, что в первый день у них голосовали по открепительным сотрудники Центральной городской библиотеки и Театра кукол. Всего к участку записались по открепительным 270 человек. На вопрос корреспондента, откуда так много «новых» избирателей, члены УИК признались, что все «из культуры», и посетовали: «Это приказ сверху, нам дали списки, мы работаем».

Многие бюджетники и заводчане проголосовали накануне, 25 июня, после работы. Только в горно-металлургический колледж вчера пришло более 150 человек. Некоторые при этом просили членов УИК поставить им отметку для работодателя о том, что они приняли участие в процедуре.

«Мы, педагоги, пошли пораньше голосовать, до окончания вечера. При мне было 3 голосовавших человека. При входе измерили температуру, потом побрызгали антисептиком руки, предложили надеть одноразовые перчатки. Я была в своей маске, поэтому мне маску не дали. Дали ручку, магнитик, буклет про поправки в Конституцию. Прошла в кабинет, где голосование. Там попросили показать паспорт, снять маску, чтобы сверить лицо, продиктовать паспортные данные (они были уже впечатаны). Поставила подпись, и дали бюллетень», — поделилась тагильчанка.

Ранее во время проведения выборов разных уровней схемы с открепительными активно использовались в крупных городах. Бюджетников гнали на досрочку не только для того, чтобы поднять и контролировать явку, но также для подмены бюллетеней. После этого в Центризбиркоме стали рассматривать возможность отказа от использования открепительных удостоверений на выборах. Напомним, чтобы поправки к Конституции РФ могли считаться принятыми, за них должно проголосовать не менее 50% от общего числа участников процедуры.

В Избирательной комиссии Нижнего Тагила напомнили агентству, что любой желающий может проголосовать на том участке, где ему удобнее это сделать. Разбираться с тем, где людей принуждают голосовать, а где нет, сотрудники избиркома не могут, так как это не относится к их полномочиям.

«Сейчас больше внимания направлено на обеспечение безопасности при голосовании, чтобы после 1 июля не возникло никаких вспышек [коронавируса]. Конечно, мы хотим, чтобы люди пришли и проголосовали, реализовали своё право. Часто возникают ситуации, когда человеку на самом деле удобнее проголосовать на другом участке, рядом с работой. Мне, например, звонили из одной организации и говорили: “У нас 300 человек, мы хотим, чтобы все проголосовали на участке поближе к работе. Что нам сделать? Мы хотим после работы сразу проголосовать”. То есть у людей такие мысли возникали, это их право — проголосовать там, где они хотят», — отметила председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова.

Призывы от лидеров общественного мнения

По признанию большинства бюджетников и сотрудников тагильских предприятий, их не обязывают голосовать за поправки к Конституции. Многие из них идут на участки для того, чтобы выступить как раз против изменения главного документа. В то же время на местном ТВ и в соцсетях власти развернули «топорную» кампанию за внесение изменений в Основной закон страны. Например, тагильчанам показывают ролики с участием депутатов и некоторых лидеров общественного мнения. Они рассказывают о плюсах поправок. В съёмках приняли участие депутат свердловского Заксобрания Владимир Радаев, спикер гордумы Вадим Раудштейн, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, председатель совета ветеранов Горнозаводского округа Иван Хороший, лидер молодогвардейцев Дмитрий Арды.

Благодарственные письма от губернатора

Участникам голосования вручают благодарность от свердловского губернатора Евгения Куйвашева, правда почему-то не всем. Текст документа сформулирован так, словно каждый получивший его голосовал за поправки.

«Благодарю вас за участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. С уважением, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — говорится в благодарственном письме.

Некоторые забирают домой и буклет с поправками к Конституции РФ.

Напомним, жители Нижнего Тагила будут приходить на избирательные участки, чтобы проголосовать за или против внесения поправок в главный документ страны — Конституцию РФ, — с 25 июня по 1 июля. Больные коронавирусом и врачи, контактирующие с ними, не смогут принять участие в процедуре. В городе развернули 157 избирательных участков и подготовили на случай ЧС ещё 157 резервных. УИКи работают с 8:00 до 20:00.

О том, как проходит голосование в разгар пандемии COVID-19, читайте в онлайне АН «Между строк».