QR-коды для переболевших COVID-19 будут действовать один год 

Срок действия QR-кодов для людей, переболевших коронавирусом, продлят до одного года. Ранее срок действия такого сертификата составлял 6 месяцев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры, переоформление происходит на портале госуслуг автоматически и будет завершено в ближайшие дни.

«Сертификаты переболевших COVID-19, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год, согласно рекомендациям Минздрава России», — отмечают в ведомстве.

С 25 октября QR-коды действуют в государственных и муниципальных учреждениях Свердловской области. С 30 октября QR-коды ввели в театрах, филармониях, кинотеатрах, ДК, салонах красоты, санаториях, спортивных объектах и на базах отдыха. Позже к ним присоединились торговые центры, рестораны, фитнес-центры и другие предприятия сферы услуг.

Уральцы активно выступают против этой системы, а бизнес жалуется на убытки.

4 декабря в Нижнем Тагиле активисты общественного движения «Тагил за перемены» планируют провести митинг против введения QR-кодов.