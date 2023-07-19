Пятерых тагильчан наградят знаками отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил»

Сегодня, 19 июля, в Нижнем Тагиле на заседании городского оргкомитета по подготовке ко Дню города прошло голосование, на котором определили тагильчан, удостоенных знаков отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил». Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, всего в этом году коллективами предприятий и учреждений было выдвинуто 13 кандидатов.

Наибольшее количество голосов набрали заместитель главного инженера по содержанию и ремонту основных фондов АО «НПК «Уралвагонзавод» Евгений Бедрик, водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха УВЗ Евгений Булашев, главная медсестра медико-санитарной части УВЗ Галина Ермоленко, директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева и главный энергетик УВЗ Руслан Юсупов. Почётные знаки выдающимся тагильчанам вручат на городском торжественном собрании ко Дню города. Такая награда присуждается уже в 12-й раз.