Пятерых сотрудников ФБК вызвали на допрос по делу бывшего директора фонда Романа Рубанова

Пятерых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией вызвали на допрос по делу бывшего директора ФБК Романа Рубанова, со ссылкой на нынешнего директора фонда Ивана Жданова пишет «Медиазона».

«Приходил пристав, с ОМОНом. Очередной раз вызывают 5 сотрудников ФБК на допрос. Ничего страшного, говорит. Да когда мы вас боялись, просто наше рабочее время тратите этим навозом», — написал Жданов в Twitter.

26 февраля стало известно, что МВД объявило Рубанова в розыск: против него возбудили дело о неисполнении решения суда в связи с публикацией фильма «Он вам не Димон». Ранее по этому делу допрашивали Жданова и юриста ФБК Вячеслава Гимади.

В мае 2017 года суд обязал ФБК удалить из фильма оспоренные бизнесменом Алишером Усмановым фрагменты. Позже Рубанова задерживали приставы из-за отказа удалять их. Сам экс-директор фонда говорил, что все материалы, о которых идёт речь, удалены.

В интервью «Медузе» Рубанов рассказал, что покинул Россию в декабре и в ближайшее время не планирует возвращаться в страну.