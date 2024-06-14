Пять НКО Нижнего Тагила получили президентские гранты на реализацию своих социально значимых инициатив

Пять организаций Нижнего Тагила выиграли гранты президента РФ на реализацию своих социально значимых инициатив. Суммарно победители конкурса получат около 16,6 млн рублей.

СО АНО «Шаг вперёд» выиграла конкурс в категории «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Проект «Включайся в футбол — школа игры в футбол на электроколясках для лиц с тяжёлыми ПОДА» получил грант в размере 9,6 млн рублей. Его суть заключается в том, чтобы создать все необходимые условия для развития футбола на электроколясках: обеспечить материально-техническую базу, организовать тренировочный процесс и вывести команду на уровень всероссийских соревнований.

АНО «Центр семейной терапии и консультирования» выиграла конкурс в категории «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Цель проекта — профилактика суицидального поведения детей и подростков, в том числе предупреждение повторных суицидов, благодаря своевременной кризисной психологической помощи. А также создание в городе системы «быстрого реагирования», внедрение в практику работы городских служб современных профилактических и реабилитационных технологий, единых стандартизированных подходов оказания помощи, критериев оценки качества услуг, регламента межведомственного взаимодействия при работе со случаями суицидального риска несовершеннолетних. Размер гранта проекта «Объединяя усилия ради жизни» составляет 4,7 млн рублей.

Нижнетагильская местная общественная организация инвалидов «Равновесие» с проектом «Летняя смена для детей-инвалидов “Формула успеха”» в категории «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» получила грант в размере 221 тысячи рублей. Проект предполагает создание условий для образовательного досуга, социализации и адаптации детей-инвалидов через их участие в групповых формах совместной деятельности с нормотипичными детьми в условиях работы одной смены лагеря дневного пребывания во время летних каникул, организованного на базе ГДДЮТ. Отряд «Формула успеха» рассчитан на 15 детей-инвалидов. К каждому ребёнку будет приставлен тьютор из числа студентов педагогического вуза, что позволит создать условия для обретения учащимся практических навыков работы с детьми-инвалидами по индивидуальным образовательным маршрутам.

АНО «Школа молодых родителей» выиграла конкурс в категории «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», размер гранта составил 762 тысячи рублей. Проект направлен на поддержку и просвещение семей Нижнего Тагила, планирующих рождение ребёнка и уже имеющих детей в возрасте до трёх лет.

АНО СОН «Яшма» победила в категории «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». Цель проекта «Убегая от деменции» — сохранить или улучшить когнитивные функции пожилых людей, которые проживают в Дзержинском районе и являются получателями социальных услуг на дому. Размер гранта составил 1,2 млн рублей.