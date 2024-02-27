«Театр начинается с вешалки, а счастливое родительство — с грамотного планирования». АНО «Школа молодых родителей», основанной медиками Нижнего Тагила, исполняется один год

Сегодня, 27 февраля, проект «Школа молодых родителей» отмечает свой первый официальный день рождения. Напомним, в Нижнем Тагиле несколько медицинских работников объединились, чтобы готовить будущих мам и пап к родам и родительству. Совместный волонтёрский проект заработал в разгар пандемии, в декабре 2021 года, в соцсети «ВКонтакте». А в 2023 году компания получила официальный статус автономной некоммерческой организации. Мы поговорили с авторами важного социального проекта о том, каких изменений им удалось достичь за это время.
Как рассказала директор АНО «Школа молодых родителей» Ольга Перель, ранее специалисты на занятиях раскрывали темы, которые относились к периоду беременности, родов и жизни молодой семьи после появления малыша. Теперь они делают уклон и на планирование беременности.
«Цель проекта “Школа молодых родителей” — создание условий для подготовки семей к рождению ребёнка. Это целый этап в жизни каждой семьи, от планирования беременности до воспитания здорового и счастливого человека. Мы хотим, чтобы весь этот путь был осознанным и ответственным. Театр начинается с вешалки, а счастливое родительство — с грамотного планирования», — говорит Ольга.
С 2023 года в проекте на постоянной основе работают девять специалистов: врачи акушер-гинеколог, неонатолог и педиатр, а также консультанты по грудному вскармливанию, сну, ношению детей в слингах, педагог раннего развития и два психолога. Также в команду приглашены репродуктолог и перинатальный психолог.
«Со временем мы стали видеть, что ощущения удовлетворения и счастья от родительства зависят во многом и от правильного подхода к планированию беременности. Выявить и решить проблемы со здоровьем, устранить тревогу и страхи, связанные с будущей ролью мамы или папы, гораздо проще перед беременностью. Поэтому в нашу команду приглашены такие специалисты, как врач акушер-гинеколог, репродуктолог и перинатальный психолог. Теперь любая пара, которая ещё только задумалась о пополнении своей семьи, может получить исчерпывающую информацию от практикующих специалистов и прожить этот важный период в жизни очень радостно», — рассказывает специалист.
Перинатальный и репродуктивный психолог Евгения Сафиулина работает с женщинами, планирующими беременность, в частности со сложностями при зачатии и подготовке к ЭКО. А также с будущими мамами, испытывающими тревогу, с профилактикой послеродовой депрессии. В том числе она сопровождает женщин после перинатальных потерь (выкидыши, замершие беременности, смерть плода).
«Для слушателей школы рассказываю о том, как подготовиться к беременности, что важно учитывать с психологической точки зрения, если малыш заставил себя подождать, даю рекомендации, как прийти к желанной беременности. Второй момент, который я освещаю, — это психология послеродового периода. Здесь мы говорим о том, какие изменения происходят с женщиной после родов и что влияет на её эмоциональное состояние. Обсуждаем, как различать нормальные реакции от патологических состояний. Третий момент — это беременные женщины. Здесь мы говорим о влиянии стресса на развитие беременности и здоровье малыша, о важности подготовки к материнству, так как часто ожидание не соответствует реальности и возникают депрессивные симптомы. Также я даю рекомендации, как заботиться о себе, как доносить окружающим о необходимой поддержке, как справляться со стрессом и тревогой. Планирую осветить тему перинатальных потерь, так как она мало обсуждается в нашем обществе, о ней не принято говорить, но женщины очень тяжело могут переживать этот опыт, а поддержки не получать, и от этого могут возникать психические расстройства. Поэтому проживание потери и прохождение горевания очень важны, чтобы женщина смогла вернуться к здоровой к жизни. В дальнейшем возможно освещение темы ЭКО и психологической подготовки к нему, чтобы получить нужный результат, так как наши мысли могут блокировать на уровне тела наступление беременности», — объясняет Евгения.
Врач акушер-гинеколог, репродуктолог Елена Базанова занимается лечением пациентов с бесплодием, а также делает программы ЭКО. Для проекта она провела эфир на тему «Если беременность не наступает. “Красные флаги” бесплодия».
«Я провела эфир с пациентами, которые испытывают проблемы с наступлением беременности в настоящее время, ответила на их вопросы, а также вкратце рассказала про ЭКО: куда лучше обращаться и какие обследования пройти. Мне бы хотелось и далее взаимодействовать со “Школой молодых родителей”», — рассказала Елена.
В 2022 году совместно с Демидовской больницей проект «Школа молодых родителей» стал победителем грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей». На протяжении всего 2023 года команда проводила онлайн-лекции и бесплатные практические очные занятия для будущих родителей. Как рассказывает Ольга, всего за год свыше 250 семей прошли обучение в очном формате, а количество просмотров онлайн-лекций составило более 180 тысяч.
34-летняя тагильчанка Ирина Назарова с раннего срока готовится впервые стать мамой, в том числе по лекциям школы. Как говорит девушка, сейчас она уже на финишной прямой, на 36-й неделе.
«Спасибо огромное “Школе молодых родителей” за бесценные знания, мудрые советы и спокойствие, которое они дарят будущей маме. Ваши бесплатные лекции — это кладезь полезной информации из первых рук, от людей, которым доверяешь, с кем хочется пойти и в роды, и в родительство. И они на порядок лучше и полнее многих даже платных курсов. А очные встречи очень тёплые и внушают ещё больше уверенности, что ты точно справишься. Я сейчас на финишной прямой перед первыми родами, не устаю пересматривать онлайн-лекции и каждый раз нахожу что-то новое для себя, закрепляю знания в голове, чтобы при встрече с малышом не теряться и не паниковать. Это очень терапевтично для меня. Спасибо им огромное за их труд!» — делится впечатлениями будущая мама.
26-летняя Анастасия Женилова месяц назад стала мамой. В школе молодых родителей она начала обучение с 30-й недели беременности.
«В школе информация собрана на доказательной медицине, каждое слово основано на исследованиях, это не просто какое-то мнение на форуме. Также понравилось, что специалисты рядом. Мы живём в одном городе, они работают в перинатальном центре, воспитывают детей по этим же методам и советам, которые рассказывают ученикам. Всё это максимально интересно, приближено к жизни. Например, если ребёнку нужно что-то купить, то не нужно самой заморачиваться, искать информацию в источниках, получать дополнительное высшее образование по материнству. Специалисты конректно подскажут, какой продукт взять и как его принимать. Всё на блюдечке дано. Пожалуйста, бери, пользуйся, применяй ежедневно. И конечно, не могу не отметить готовность любого специалиста и участника школы помочь. Когда беременность первая, возникает множество вопросов, которые волнуют. Прямо на самой лекции можно задать вопрос, врач на него ответит, и уже абсолютно спокойно себя чувствуешь, думаешь, зачем вообще себя накручивала. Особенно когда начитаешься в интернете и думаешь, что это вообще какая-то патология. Всё ужасно. Всё плохо. А на самом деле всё прекрасно, и слава Богу», — рассказывает молодая мама.
Сейчас команда готовит полный очный курс для будущих родителей, который станет путеводителем для молодых семей к их счастливому родительству. В ближайших планах — участие в конкурсе Фонда президентских грантов и конкурсах Министерства социальной политики Свердловской области. Также Ольга надеется на поддержку со стороны властей всех уровней, ведь 2024-й объявлен Годом семьи.
«С пяти лекций мы выросли практически до 25 в одном потоке. Специалисты к нам продолжают присоединяться. Со стороны целевой аудитории мы получаем очень много тёплых слов благодарности, потому что часть наших направлений бесплатные. Те же онлайн-лекции может посмотреть совершенно любой человек из любой точки мира, где есть интернет. Также мы организуем очные встречи. За это время из одной волонтёрской идеи наш проект вырос до автономной некоммерческой организации», — говорит Ольга Перель.