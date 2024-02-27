«Театр начинается с вешалки, а счастливое родительство — с грамотного планирования». АНО «Школа молодых родителей», основанной медиками Нижнего Тагила, исполняется один год

Сегодня, 27 февраля, проект «Школа молодых родителей» отмечает свой первый официальный день рождения. Напомним, в Нижнем Тагиле несколько медицинских работников объединились, чтобы готовить будущих мам и пап к родам и родительству. Совместный волонтёрский проект заработал в разгар пандемии, в декабре 2021 года, в соцсети «ВКонтакте». А в 2023 году компания получила официальный статус автономной некоммерческой организации. Мы поговорили с авторами важного социального проекта о том, каких изменений им удалось достичь за это время.

Как рассказала директор АНО «Школа молодых родителей» Ольга Перель, ранее специалисты на занятиях раскрывали темы, которые относились к периоду беременности, родов и жизни молодой семьи после появления малыша. Теперь они делают уклон и на планирование беременности.

«Цель проекта “Школа молодых родителей” — создание условий для подготовки семей к рождению ребёнка. Это целый этап в жизни каждой семьи, от планирования беременности до воспитания здорового и счастливого человека. Мы хотим, чтобы весь этот путь был осознанным и ответственным. Театр начинается с вешалки, а счастливое родительство — с грамотного планирования», — говорит Ольга.

С 2023 года в проекте на постоянной основе работают девять специалистов: врачи акушер-гинеколог, неонатолог и педиатр, а также консультанты по грудному вскармливанию, сну, ношению детей в слингах, педагог раннего развития и два психолога. Также в команду приглашены репродуктолог и перинатальный психолог.

«Со временем мы стали видеть, что ощущения удовлетворения и счастья от родительства зависят во многом и от правильного подхода к планированию беременности. Выявить и решить проблемы со здоровьем, устранить тревогу и страхи, связанные с будущей ролью мамы или папы, гораздо проще перед беременностью. Поэтому в нашу команду приглашены такие специалисты, как врач акушер-гинеколог, репродуктолог и перинатальный психолог. Теперь любая пара, которая ещё только задумалась о пополнении своей семьи, может получить исчерпывающую информацию от практикующих специалистов и прожить этот важный период в жизни очень радостно», — рассказывает специалист.

Перинатальный и репродуктивный психолог Евгения Сафиулина работает с женщинами, планирующими беременность, в частности со сложностями при зачатии и подготовке к ЭКО. А также с будущими мамами, испытывающими тревогу, с профилактикой послеродовой депрессии. В том числе она сопровождает женщин после перинатальных потерь (выкидыши, замершие беременности, смерть плода).

«Для слушателей школы рассказываю о том, как подготовиться к беременности, что важно учитывать с психологической точки зрения, если малыш заставил себя подождать, даю рекомендации, как прийти к желанной беременности. Второй момент, который я освещаю, — это психология послеродового периода. Здесь мы говорим о том, какие изменения происходят с женщиной после родов и что влияет на её эмоциональное состояние. Обсуждаем, как различать нормальные реакции от патологических состояний. Третий момент — это беременные женщины. Здесь мы говорим о влиянии стресса на развитие беременности и здоровье малыша, о важности подготовки к материнству, так как часто ожидание не соответствует реальности и возникают депрессивные симптомы. Также я даю рекомендации, как заботиться о себе, как доносить окружающим о необходимой поддержке, как справляться со стрессом и тревогой. Планирую осветить тему перинатальных потерь, так как она мало обсуждается в нашем обществе, о ней не принято говорить, но женщины очень тяжело могут переживать этот опыт, а поддержки не получать, и от этого могут возникать психические расстройства. Поэтому проживание потери и прохождение горевания очень важны, чтобы женщина смогла вернуться к здоровой к жизни. В дальнейшем возможно освещение темы ЭКО и психологической подготовки к нему, чтобы получить нужный результат, так как наши мысли могут блокировать на уровне тела наступление беременности», — объясняет Евгения.

Врач акушер-гинеколог, репродуктолог Елена Базанова занимается лечением пациентов с бесплодием, а также делает программы ЭКО. Для проекта она провела эфир на тему «Если беременность не наступает. “Красные флаги” бесплодия».

«Я провела эфир с пациентами, которые испытывают проблемы с наступлением беременности в настоящее время, ответила на их вопросы, а также вкратце рассказала про ЭКО: куда лучше обращаться и какие обследования пройти. Мне бы хотелось и далее взаимодействовать со “Школой молодых родителей”», — рассказала Елена.

В 2022 году совместно с Демидовской больницей проект «Школа молодых родителей» стал победителем грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей». На протяжении всего 2023 года команда проводила онлайн-лекции и бесплатные практические очные занятия для будущих родителей. Как рассказывает Ольга, всего за год свыше 250 семей прошли обучение в очном формате, а количество просмотров онлайн-лекций составило более 180 тысяч.

34-летняя тагильчанка Ирина Назарова с раннего срока готовится впервые стать мамой, в том числе по лекциям школы. Как говорит девушка, сейчас она уже на финишной прямой, на 36-й неделе.

«Спасибо огромное “Школе молодых родителей” за бесценные знания, мудрые советы и спокойствие, которое они дарят будущей маме. Ваши бесплатные лекции — это кладезь полезной информации из первых рук, от людей, которым доверяешь, с кем хочется пойти и в роды, и в родительство. И они на порядок лучше и полнее многих даже платных курсов. А очные встречи очень тёплые и внушают ещё больше уверенности, что ты точно справишься. Я сейчас на финишной прямой перед первыми родами, не устаю пересматривать онлайн-лекции и каждый раз нахожу что-то новое для себя, закрепляю знания в голове, чтобы при встрече с малышом не теряться и не паниковать. Это очень терапевтично для меня. Спасибо им огромное за их труд!» — делится впечатлениями будущая мама.

26-летняя Анастасия Женилова месяц назад стала мамой. В школе молодых родителей она начала обучение с 30-й недели беременности.

«В школе информация собрана на доказательной медицине, каждое слово основано на исследованиях, это не просто какое-то мнение на форуме. Также понравилось, что специалисты рядом. Мы живём в одном городе, они работают в перинатальном центре, воспитывают детей по этим же методам и советам, которые рассказывают ученикам. Всё это максимально интересно, приближено к жизни. Например, если ребёнку нужно что-то купить, то не нужно самой заморачиваться, искать информацию в источниках, получать дополнительное высшее образование по материнству. Специалисты конректно подскажут, какой продукт взять и как его принимать. Всё на блюдечке дано. Пожалуйста, бери, пользуйся, применяй ежедневно. И конечно, не могу не отметить готовность любого специалиста и участника школы помочь. Когда беременность первая, возникает множество вопросов, которые волнуют. Прямо на самой лекции можно задать вопрос, врач на него ответит, и уже абсолютно спокойно себя чувствуешь, думаешь, зачем вообще себя накручивала. Особенно когда начитаешься в интернете и думаешь, что это вообще какая-то патология. Всё ужасно. Всё плохо. А на самом деле всё прекрасно, и слава Богу», — рассказывает молодая мама.

Сейчас команда готовит полный очный курс для будущих родителей, который станет путеводителем для молодых семей к их счастливому родительству. В ближайших планах — участие в конкурсе Фонда президентских грантов и конкурсах Министерства социальной политики Свердловской области. Также Ольга надеется на поддержку со стороны властей всех уровней, ведь 2024-й объявлен Годом семьи.