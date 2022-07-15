Мифы о беременности, партнёрские роды и уход за новорожденным. Врачи Нижнего Тагила в свободное от работы время создали онлайн-школу и Telegram-чат для молодых родителей 

В Нижнем Тагиле четверо врачей объединились, чтобы готовить беременных женщин к родам и материнству. Совместный волонтёрский онлайн-проект «Школа молодых родителей» специалистов Перинатального центра и Детской городской больницы заработал в декабре 2021 года в соцсети во «ВКонтакте». Новый, четвёртый поток обучения стартует в сентябре. Мы поговорили с авторами важного социального проекта о том, как создаются лекции для онлайн-курса, почему они тратят силы на волонтёрский проект в свободное от работы время, а ещё о том, какие ошибки совершают будущие мамы и почему к материнству обязательно нужно готовиться заранее.

Идея онлайн-школы для молодых родителей принадлежит специалисту по грудному вскармливанию детской поликлиники Нижнего Тагила, маме троих детей Ольге Клементьевой. До пандемии офлайн-занятия для будущих мам по вопросам здоровья, питания и ухода за малышом действовали при женских консультациях, в Перинатальном центре и детских поликлиниках Нижнего Тагила. Во время пандемии курсы были поставлены на паузу.

«Через какое-то время после закрытия офлайн-школ ко мне стали обращаться женщины с проблемами, связанными с грудным вскармливанием. Когда я их спрашивала о том, чему они учились в беременность, выяснялось, что большинство даже не знали, что к такому важному периоду в жизни нужно готовиться. Заручившись поддержкой заведующей женской консультации на Мира, 61, я решила создать онлайн-площадку, благодаря которой женщины могли бы избежать многих проблем по грудному вскармливанию. Но поскольку будущие мамы сталкиваются и с другими вопросами и тревогами в период беременности, я написала двум своим коллегам, с которыми до этого не была знакома, и предложила им объединить усилия», — вспоминает Ольга Клементьева.

Дружная команда

Сначала к консультанту по грудному вскармливанию присоединились педиатр детской поликлиники Елена Колотова и врач акушер-гинеколог родового отделения Перинатального центра Дарья Келюс. Все три женщины на момент запуска школы находились в декрете, проект стал для них глотком свежего воздуха, возможностью вернуться в любимую профессию, пусть и дистанционно. Вскоре к сложившейся команде присоединилась опытный врач-неонатолог Перинатального центра Ольга Санникова. Работая над проектом, специалисты сдружились, начали придумывать новые интересные способы подачи информации.

«В 2020 году в свою беременность сама попала на закрытие школы матери в женской консультации. Помню, как расстроилась, потому что мне было очень интересно послушать полезную информацию, что-то вспомнить. На самом деле, даже у меня, человека с медицинским образованием, который изучал в своё время дисциплины по акушерству и гинекологии, тоже была масса вопросов, связанных с беременностью и материнством. Конечно, сейчас на разных платформах можно найти много статей по этой теме, пройти курсы, но у меня есть сомнения насчёт достоверности этой информации», — говорит педиатр Елена Колотова.

Акушер-гинеколог Дарья Келюс до того, как присоединилась к онлайн-школе молодых родителей, вела (и продолжает вести сейчас) свой профессиональный блог в соцсетях. Дарья Анатольевна говорит, что просветительская деятельность для неё очень важна. По её словам, сегодня большая часть женщин не готовится к родам, не знает, что можно, а чего нельзя делать во время беременности. Также Дарья уделяет большое внимание освещению вопросов, связанных с партнёрскими родами. Говорит, сегодня это не дань моде, а целенаправленная политика Минздрава России.

«Неподготовленность мамы к родам — как моральная, так и физическая — моя большая боль. Женщины не представляют, как отличить ложные схватки от настоящих, не знают, что такое подтекание вод и когда нужно обращаться в роддом. Всё это приводит к тревогам, страхам и необоснованным обращениям в медучреждение, или, наоборот, к запоздалому обращению. Не каждая решит поискать информацию в интернете или купить книгу по подготовке к родам. На данный момент число женщин, которые осмысленно готовятся к беременности, растёт, но всё-таки их процент крайне низок. А ведь качественно проведённое планирование беременности значительно снижает риски осложнений будущей беременности и родов. Школа для молодых родителей — это крутой бесплатный проект, с помощью которого будущие мамы могут получить важную и, главное, научно обоснованную информацию от практикующих специалистов. Отмечу, что все мы тоже мамы и знаем, что действительно важно для будущих родителей», — говорит Дарья Келюс.

Врач-неонатолог Перинатального центра Ольга Санникова называет свою профессию самой позитивной, ведь неонатологи работают с новорожденными детками. Она тоже много лет занимается просветительской деятельностью — до пандемии читала лекции в офлайн-школе матерей. По словам Ольги Владимировны, благодаря онлайну аудитория значительно расширилась. Если раньше на занятие приходили максимум 20-25 будущих мам, то лекции в соцсетях набирают более тысячи просмотров.

«Всем известно, что здоровье населения на 50% зависит от образа жизни мамы, малыша и всей молодой семьи, и наша волонтёрская санитарно-просветительная работа помогает его формировать. Мы рассказываем о том, что стресс во время беременности и различные заболевания у мамы ведут к повышению артериального давления и тонуса матки, преждевременному прерыванию беременности, рождению маловесных детей, возникновению у них патологии различных органов и систем. Мы говорим о том, как важны психологический комфорт будущей мамы и в семье, и на работе, соблюдение режима дня и отдыха, прогулки на свежем воздухе и физическая активность», — говорит Ольга Санникова.

Авторы онлайн-школы молодых родителей отмечают, что сегодня всё больше тагильчанок становятся мамами в 27-35 лет. Современные женщины сначала строят карьеру и обустраивают свою жизнь и быт, а уже потом начинают готовиться к рождению ребёнка, подходить к этому более осознанно. Однако, врачи сталкиваются с тем, что у более возрастных мам встречаются хронические заболевания. Всё чаще беременным ставят диагноз гестационный сахарный диабет, который повышает риск рождения детей с гипогликемией (низким уровнем сахара в крови).

По словам неонатолога Ольги Санниковой, на первое место среди заболеваний новорождённых в Перинатальном центре Нижнего Тагила в 2021 году вышла коньюгационная желтуха. На втором месте внутриутробные гипоксия и асфиксия. Также на первом году жизни у малышей часто встречаются аллергические дерматиты, которые в старшем возрасте могут трансформироваться в бронхиальную астму. Причинами этих заболеваний являются проблемы со здоровьем у женщин, искусственное вскармливание. Не последнюю роль играет и экология, которая, по мнению специалистов, на 20% определяет здоровье населения.

Лекции и чат поддержки в Telegram

Онлайн-лекции для будущих мам и пап проводятся в прямом эфире в закрытой группе во «ВКонтакте». Их анонсы публикуются заранее, чтобы слушатели могли спланировать свой день и подготовить вопросы по теме. Но посмотреть лекции можно и в записи.

Как отмечают авторы проекта, группу решили сделать закрытой по нескольким причинам. Во-первых, не все беременные хотят афишировать своё положение заранее. Во-вторых, администраторы группы сами модерируют поступающие заявки, не пропуская коммерческие аккаунты и ботов.

Самыми популярными темами в группе становятся вопросы здоровья мамы в каждом триместре, партнёрские роды, психологическая подготовка к материнству, уход за ребёнком с первых дней жизни, грудное вскармливание, вакцинация. На своих лекциях специалисты также развеивают мифы, которые многие поколения женщин передают из уст в уста. Например, многие мамочки с удивлением узнают, что ребёнка опасно купать в воде с марганцовкой, что не стоит надевать шерстяные носочки летом, или что не бывает «немолочных мам» — у каждой женщины вырабатывается молоко, а его недостаток говорит о неправильной организации грудного вскармливания.

Ещё одна поддержка для мам — платный Telegram-чат, в котором можно задать интересующий вас вопрос напрямую специалисту. Женщины спрашивают о здоровье малышей 7 дней в неделю. Компетентный ответ приходит уже через 15-20 минут, вне зависимости от дня недели. Все средства от чата идут на развитие волонтёрского проекта «Школа молодых родителей». Например, печатаются рекламные плакаты о школе, которые размещают в женских консультация и Перинатальном центре.

«Идея чата возникла после второй или третьей лекции, когда нам в личку посыпались вопросы от мам. Мы поняли, что эта работа занимает много времени, поэтому сделали закрытый чат. Сразу скажу, что диагнозы мы не ставим онлайн и лечение тоже не назначаем. Мы, как специалисты, в нужный момент можем направить к нужному врачу, дать рекомендации по уходу, по грудному вскармливанию. Или успокоить маму, сказать, что всё хорошо. И как правило, всё на самом деле хорошо, просто маме нужно объяснить, в чём причина той или иной реакции ребёнка. Женщины вступают в наш чат в первую очередь для своего спокойствия, которое для молодой мамы очень важно», — отмечает Ольга Клементьева.

Главная задача специалистов проекта дать будущей маме необходимую психологическую поддержку и уверенность в том, что у неё всё получится. Позитивный настрой в беременность и на родах очень важен, уверены врачи.

Команда проекта планирует развивать его дальше, готовить лекции на новые, интересные темы, приглашать новых специалистов, например, специалиста по детскому сну. Ольга Клементьева также намерена рассказать о проекте роженицам из соседних небольших городов, где нет подобных школ матерей. В будущем авторы проекта хотят представить онлайн-школу для молодых родителей Нижнего Тагила на конкурсе президентских грантов и заручиться поддержкой администрации города.