Нижнетагильская команда «Шаг вперёд» победила во всероссийском чемпионате по футболу на электроколясках (ВИДЕО)

В Сочи прошёл финальный матч всероссийского чемпионата по футболу на электроколясках «Стальная воля» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Игроки нижнетагильского ФК «Шаг вперёд» одержали победу в игре против московского клуба «Скорпионы» со счётом 1:0.

В июне команда прошла отборочный этап в Нижнем Тагиле, в котором участвовали три команды, и отправилась Казань, где во втором туре обыграла шесть команд. Финал чемпионата «Стальная воля» проходил на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Спонсором тагильской команды выступил ЕВРАЗ НТМК. Компания предоставила игрокам брендированную футбольную форму для матчей, а всю логистику по городам, в которых проходили этапы турнира, организовывал Российский футбольный союз.

«Финал проходил в Сочи. Нас очень порадовала погода в тот момент. Сама команда прошла непростой путь, но благодаря стальной воле и непрерывным усилиям мы стали чемпионами! Победу отпраздновали скромно там же, в Сочи», — комментирует тренер и руководитель ФК «Шаг вперёд» Александр Коченков.