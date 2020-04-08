Пять минут, и вы женаты. ЗАГСы Нижнего Тагила регистрируют браки даже во время карантина 

ЗАГСы Нижнего Тагила продолжают работать, несмотря на введённый в регионе режим самоизоляции. Специалисты управлений записи актов гражданского состояния выдают справки о рождении и смерти, а также регистрируют браки. И если ещё две недели назад молодожёны могли пригласить на свадьбу не больше десяти человек, то с 4 по 30 апреля жениться разрешается только в присутствии регистратора.

В Тагилстроевском ЗАГСе на сегодняшний день перенесены две свадьбы. В Ленинском на более поздний срок перенесли даты большинство женихов и невест, планировавших пожениться в апреле. В ЗАГСе Дзержинского района отмен пока нет.

«Апрель — благоприятный месяц для браков, поэтому он всегда у нас был продуктивным, в отличие от мая. В этом месяце в нашем отделе запланировано 30 свадеб, переносов пока не было. В нынешних условиях мы регистрируем молодожёнов без торжественной части и без гостей. Процедура формальная, короткая, занимает не более пяти минут. Некоторые пары приходят в масках. Для всех наших сотрудников обязательны медицинские маски и перчатки», — рассказывает начальник отдела ЗАГС в Дзержинском районе Ирина Строганова.

Добавим, что сейчас в Нижнем Тагиле закрыты для посещения все заведения общепита, молодожёны переносят даты банкетов на более позднее время. Специалисты event-индсутрии отмечают, что весной торжеств бывает немного и если эпидемиологическая ситуация исправится до конца весны, то большинство организаторов, ведущих, фотографов и операторов не почувствуют серьёзных проблем.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».