Пять дворов в Нижнем Тагиле заявились на благоустройство в 2024 году 

В Нижнем Тагиле выбрали дворы, которые планируется благоустроить в 2024 году. В перечень на получение областной субсидии вошли площадки на улице Красноармейской, 78, двор на улице Максима Горького, 28, Ермака, 50, а также двор на улице Выйской, 54, 56, 58 и общая территория домов на улицах Выйской, 62, 68 и Космонавтов, 116. Общая стоимость их реконструкции при положительном решении составит 148 млн 596 тысяч рублей.

Отбор дворов, претендующих на благоустройство, проводила общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017–2027 годы».

Основными критериями отбора территорий являлись наличие установленных границ земельных участков, соблюдение требований доступности для маломобильных граждан, отсутствие задолженностей по оплате ЖКХ, а также финансовое участие самих собственников, проголосовавших за реконструкцию собственного двора.

Приём документов проводился в течение месяца, с 14 июня по 14 июля. Всего тагильчанами было подано 9 заявок, 5 объектов из них соответствуют критериям отбора.

«Пакеты документов по каждому объекту будут направлены на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Решение об объёме финансирования и количестве дворов, которые отремонтируют в 2024 году, примут после комплексной оценки заявок от всех муниципалитетов», — заявил первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин.

По словам начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Павла Ивушкина, ежегодно активность жителей, претендующих на софинансирование работ по ремонту дворовых территорий, повышается.

В 2023 году работы по благоустройству в Нижнем Тагиле проводят по адресам: улица Зари, 99 и Дружинина, 39. Общая стоимость реконструкции инфраструктуры внутри жилых кварталов составила 68,6 млн рублей. Отметим, что дворы приводят в порядок на условиях софинансирования из средств собственников, областного и местного бюджетов.