Путин выступит с посланием Федеральному собранию в «Манеже»

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в московском «Манеже», сообщил ТАСС один из заместителей председателя Совета Федерации.

Послание главы государства парламенту пройдёт 21 апреля. Ранее СМИ сообщали, что площадкой для послания был выбран именно «Манеж»: по данным инсайдеров, там получится разместить парламентариев без нарушения санитарных норм.

«МБХ Медиа» со ссылкой на план-график управделами президента писало, что на организацию ежегодного послания президента в этом году потратят минимум 94,7 млн рублей.

Точной сметы или технического задания сейчас нет, окончательная сумма станет известна после заключения договора с подрядчиком. Однако, как отмечает издание, в 2020 году на организацию мероприятия потратили 91,1 млн рублей, из которых самая большая часть суммы — 22,2 млн рублей — пошла на «декорационное оформление мероприятия»; 10,3 млн рублей потратили на «подготовку мультимедийного контента». Кроме того, 4 млн были отдельно выделены на буфетное обслуживание участников заседания; в плане-графике закупок на этот год такого пункта нет.

С предыдущим посланием глава государства выступал 15 января 2020 года — он предложил внести в Конституцию поправки, которые, в частности, включают обнуление президентских сроков Путина. Поправки были приняты летом 2020 года.

Изначально Путин обращался с посланием Федеральному собранию в конце года, однако с 2017-го его начали переносить на начало.