Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

Президент России Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию 21 апреля, со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова пишет «Интерфакс».

О месте проведения мероприятия Песков пообещал сообщить позже; ранее послание президента всегда оглашалось в Кремле. Также Песков не стал анонсировать, какие темы Путин планирует затронуть в обращении к парламенту.

С предыдущим посланием глава государства выступал 15 января 2020 года — он предложил внести в Конституцию поправки, которые, в частности, включают обнуление президентских сроков Путина. Поправки были приняты летом 2020 года.

Изначально Путин обращался с посланием Федеральному собранию в конце года, однако с 2017-го его начали переносить на начало.