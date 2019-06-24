Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении на весь 2020 год эмбарго на импорт сельхозпродукции из Евросоюза, пишет «Интерфакс».

Документ «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» опубликовали на портале правовой информации. Указ от 24 июня вступил в силу со дня его подписания. Правительству поручено принять меры, необходимые для его реализации.

Ранее, 20 июня, Совет Европейского союза продлил до 23 июня 2020 года санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя. Впервые эти санкции были введены в июне 2014 года, их с тех пор продлевали раз в год. Впервые санкции за присоединение Крыма Евросоюз ввёл в марте 2014 года, впоследствии к ним добавились санкции за события в Донбассе и инцидент 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

В тот же день на прямой линии президент Владимир Путин заявил, что санкции позволили России усилиться и мобилизовать экономику по многим направлениям. Сославшись на экспертные данные, он сказал, что за годы санкций Россия недополучила около $50 млрд, Евросоюз — $240 млрд, США — $17 млрд (с ними был небольшой торговый оборот), Япония — $27 млрд. Эти страны теряют не только российский рынок, но и рабочие места, отметил Путин.

В сельском хозяйстве экспорт достиг $25,7 млрд, десять лет назад эти данные казались бы немыслимыми, отметил президент. По его мнению, ради отмены санкций России не имеет смысла идти на уступки и пренебрегать собственными интересами, в результате кардинально ничего не изменится.