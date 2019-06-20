Путин признал, что жить россиянам стало тяжелее

На прямую линию с Владимиром Путиным поступило много обращений россиян по поводу низких зарплат. Ведущие в студии обратили внимание на то, что зарабатывать меньше стали все категории населения, «люди спрашивают: "Когда станет жить легче?"».

Путин согласился с тем, что жить россиянам стало тяжелее, и напомнил, что страна в последние годы столкнулась с «несколькими шоками» — и речь здесь не о западных санкциях: проблемы начались на рынках товаров, которые традиционно экспортирует Россия (нефть и другие), в результате просели доходы граждан.

«Поэтому и произошёл такой малоприятный элемент в экономике. Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что нужно различать понятия реальных и располагаемых доходов: на реальные доходы влияет и то, что многие граждане должны платить по кредитам, а банки дают их условно под залог зарплаты, что довольно рискованно. Путин попросит ЦБ проверить вопрос закредитованности населения.

«Теперь у нас примерно 100 тысяч самозанятых легализовались и теневой рынок сократился. Это тоже сказывается на реальных доходах в сторону минуса. Что касается заработных плат, рост есть и в номинальном, и в реальном выражении… Но есть большая разница и по отраслям, и по регионам», — сказал Путин.

По словам президента, с 2013 года номинальная зарплата выросла с 33 тысяч до 45 тысяч рублей. Он оговорился, что это только средние цифры. Разница по отраслям и регионам остаётся большой.

По официальным статистическим данным, за чертой бедности находятся 19,3 млн человек (13,2% населения страны). За два последних года число граждан, планирующих своё будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%. Свыше 60% россиян стыдятся вечной бедности в России.