Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом медикам. В случае смерти врачей от COVID-19 их семьи получат 2,7 млн рублей

Медработникам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами, предоставят дополнительные страховые гарантии, со ссылкой на указ президента России Владимира Путина пишет РБК.

В пояснительной записке указано, что действие указа распространяется на врачей, средний и младший медицинский персонал, а также водителей скорой помощи, которые непосредственно работают c заражёнными коронавирусом или пациентами, имеющими подозрение на эту инфекцию.

В случае смерти медработников от коронавируса их родственники получат единовременную выплату в размере 2,7 млн рублей. Сотрудникам, которые получили инвалидность из-за перенесённого коронавируса, выплатят от 680 тысяч до 2 млн рублей. При временной потере трудоспособности они получат 68 тысяч рублей.

Ранее, в апреле, Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты специалистам, которые непосредственно работают с пациентами, заражёнными коронавирусом. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала — 50 тысяч, а для младшего — 25 тысяч рублей. Также для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты в размере 50 тысяч рублей, а для фельдшеров, медсестёр и водителей экипажей машин — 25 тысяч рублей. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ).

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