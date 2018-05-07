Путин оставил Медведева на посту премьер-министра

Президент России Владимир Путин, 7 мая в четвёртый раз вступивший в должность, оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства, пишет «Интерфакс».

«В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьёй 111 Конституции Российской Федерации президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», - говорится в официальном сообщении на сайте Кремля.

Кандидатуру Медведева должна утвердить Госдума.

Согласно Конституции России, после инаугурации президента правительство уходит в отставку. Затем президент с согласия Госдумы назначает премьер-министра, а тот предлагает президенту кандидатуры федеральных министров.