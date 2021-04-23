Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая

Президент России Владимир Путин согласился с просьбой Роспотребнадзора сделать нерабочими дни между майскими праздниками — то есть 4, 5, 6 и 7 мая, пишет РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время онлайн-совещания с президентом заявила, что в дни между майскими праздниками россияне ездят на дачу и обратно.

«В связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации — мы видим определённые риски», — заявила Попова.

Она подчеркнула, что учёные и врачи-эпидемиологи считают, что дни отдыха нужно сделать «непрерывными».

«Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем», — сказал Путин, пообещав подписать соответствующий указ в ближайшее время.

С учётом майских праздников жители России будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно, первым рабочим днём станет 11 мая.

В последний раз Владимир Путин объявлял нерабочие дни в марте 2020 года на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в России из-за пандемии коронавируса. Период нерабочих дней продолжался с 29 марта по 11 мая 2020 года.